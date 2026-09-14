Ο Έρλινγκ Χάαλαντ «υπέγραψε» τη νίκη της Σίτι στο Όλντ Τράφορντ επί της Γιουνάιτεντ και παράλληλα έγραψε ιστορία.

Παρά το αριθμητικό τους μειονέκτημα από το 23ο λεπτό, οι «Πολίτες» επικράτησαν εκτός έδρας με 1-0 των «κόκκινων διαβόλων» στο ντέρμπι του Μάντσεστερ και έκαναν το «4 στα 4» στη φετινή Premier League. Η ομάδα του Μαρέσκα «χτύπησε» στο 60ο λεπτό με τον συνήθη ύποπτο, Έρλινγκ Χάαλαντ. Το γκολ αρχικά ακυρώθηκε ως οφσάιντ, όμως μετά από έλεγχο του VAR ανατράπηκε η αρχική απόφαση.

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