«Και το ταξίδι συνεχίζεται…» έγραψε ο Έρλινγκ Χάαλαντ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανεβάζοντας μια φωτογραφία του με το τρόπαιο του MVP στα χέρια, μετά τη νίκη της Νορβηγίας με 3-2 κόντρα στη Σενεγάλη και την πρόκριση στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Με δύο γκολ του 25χρονου Νορβηγού άσου, οι «Βίκιγνκς» έκαμψαν την αντίσταση των Αφρικανών στη Νέα Υόρκη, και μετά τη Γαλλία έγιναν η δεύτερη ομάδα από τον 9ο όμιλο που τσέκαραν το «εισιτήριό» τους για τη νοκ άουτ φάση του φετινού Μουντιάλ κάνοντας το 2Χ2.

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