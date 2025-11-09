Η Μίλαν σπατάλησε προβάδισμα δύο τερμάτων και μαζί την ευκαιρία να ανεβεί μόνη στην κορυφή της Serie A. Οι «ροσονέρι» προηγήθηκαν 2-0 της Πάρμα στο «Ένιο Ταρντίνι» όμως οι γηπεδούχοι βρήκαν τις απαντήσεις και έτσι το ματς ολοκληρώθηκε 2-2. Το αποτέλεσμα αυτό φέρνει τη Μίλαν στη πρώτη θέση μαζί με τη Νάπολι, όμως όταν ολοκληρωθεί η 11η αγωνιστική θα υπάρξουν ανακατατάξεις.
Νωρίτερα το Σάββατο, διεξήχθησαν τρια ματς χωρίς να σημειωθεί γκολ!
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία της 11ης αγωνιστικής στη Serie A:
Πίζα-Κρεμονέζε 1-0
(75′ Τουρέ)
Κόμο-Κάλιαρι 0-0
Λέτσε-Βερόνα 0-0
Γιουβέντους-Τορίνο 0-0
Πάρμα-Μίλαν 2-2
(45+1΄ Μπερναμπέ, 62΄ Ντελ Πράτο – 12΄ Σαλεμέκερς, 25΄πεν. Λεάο)
Αταλάντα-Σασουόλο 9/11
Μπολόνια-Νάπολι 9/11
Τζένοα-Φιορεντίνα 9/11
Ρόμα-Ουντινέζε 9/11
Ίντερ-Λάτσιο 9/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)
Νάπολι 22
Μίλαν 22 -11αγ.
Ίντερ 21
Ρόμα 21
Μπολόνια 18
Γιουβέντους 19 -11αγ.
Κόμο 18 -11αγ.
Λάτσιο 15
Ουντινέζε 15
Κρεμονέζε 14 -11αγ.
Τορίνο 14 -11αγ.
Αταλάντα 13
Σασουόλο 13
Κάλιαρι 10 -11αγ.
Λέτσε 10 -11αγ.
Πίζα 9 -11αγ.
Πάρμα 8 -11αγ.
Τζένοα 6
Βερόνα 6 -11αγ.
Φιορεντίνα 4
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Επιμέλεια: A.A.