Η Ντεπορτίβο Λα Κορούνια γεύτηκε ξανά τη χαρά της νίκης μετά από έξι αγωνιστικές στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Το σύνολο του Αντόνιο Ιντάλγκο λύγισε στην έδρα του με 2-1 την Οσασούνα στην αναμέτρηση που έριξε την αυλαία της 11ης αγωνιστικής στη La Liga. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο πρώτο μέρος, αλλά οι γηπεδούχοι έβγαλαν αντίδραση στην επανάληψη, έφεραν τούμπα το ματς, πανηγύρισαν το τρίποντο και μείωσαν σημαντικά την απόσταση από τη θέση της Ευρώπης.

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