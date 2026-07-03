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Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, από την αναμέτρηση της Πορτογαλίας με την Κροατία στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου ο 41χρονος σταρ εμφανίζεται να ψιθυρίζει κάτι λίγο πριν την εκτέλεση του πέναλτι.
Ο Πορτογάλος επιθετικός ευστόχησε από την άσπρη βούλα στο 68ο λεπτό, φτάνοντας τα τρία γκολ στη διοργάνωση και συνολικά τα 11 στην ιστορία του Μουντιάλ, συμβάλλοντας στην ανατροπή και τη νίκη-πρόκριση της ομάδας του.
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