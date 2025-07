Άναψαν τα αίματα ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές της Τσέλσι και της Παρί Σεν Ζερμέν, μετά το τελευταίο σφύριγμα στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων που βρήκε νικητές τους Βρετανούς με σκορ 3-0.

Ο Λουίς Ενρίκε είχε μια διαφωνία με τον Ζοάο Πέδρο, με τον ποδοσφαιριστή της Τσέλσι να απωθεί τον Ισπανό προπονητή της Παρί. Ο Λουίς Ενρίκε απάντησε με μια κίνηση που έδειξε να χτυπάει τον Ζοάο Πέδρο ο οποίος βρέθηκε στο έδαφος με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν αψιμαχίες ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων.

Luis Enrique appeared to hit Joao Pedro in the face as PSG and Chelsea got into it after the final. pic.twitter.com/7C2a0Dpujp

— ESPN FC (@ESPNFC) July 13, 2025