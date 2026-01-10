Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν, μετά τη νίκη-πρόκριση της Νιγηρίας επί της Αλγερίας, στον μεταξύ τους νοκ-άουτ αγώνα για την προημιτελική φάση του Κόπα Άφρικα.

Δευτερόλεπτα μετά τη λήξη του ματς, στο οποίο οι «σούπερ αετοί» επικράτησαν με 2-0, παίρνοντας το εισιτήριο για τους «4» της διοργάνωσης, υπήρξε μεγάλη ένταση ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων.

Συγκεκριμένα ο τερματοφύλακας της Αλγερίας, Λούκα Ζιντάν (γιος του σπουδαίου παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Ζινεντίν Ζιντάν) ήρθε στα χέρια με τον μέσο Φισάγιο Ντέλε-Μπασίρου της Νιγηρίας, ενώ ακολούθως μέλη και ποδοσφαιριστές των «Fennecs» επιτέθηκαν φραστικά στη διαιτητική ομάδα, διαμαρτυρόμενοι με αυτόν τρόπο για τις αποφάσεις που πήρε στη διάρκεια του παιχνιδιού.

Μάλιστα οι διαιτητές χρειάστηκαν τη βοήθεια ανδρών της διοργάνωσης για να απομακρυνθούν από τον αγωνιστικό χώρο.

Full time scenes after Nigeria 2-0 Algeria.

Algeria didn’t take that L well #AFCON2025 pic.twitter.com/3j6zJmuA57 — Eric Njiru- #AFCON2025⚽️ (@EricNjiiru) January 10, 2026

Λίγο αργότερα η ένταση μεταφέρθηκε στη μεικτή ζώνη, η οποία μετατράπηκε σε…. ρινγκ ανάμεσα σε Αλγερινούς και Νιγηριανούς δημοσιογράφους, οι οποίοι, μετά από μία λεκτική αντιπαράθεση, δεν άργησαν να έρθουν στα χέρια, ανταλλάσσοντας κλωτσιές και μπουνιές.