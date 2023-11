Λίγο πριν την έναρξη του μεγάλου ντέρμπι στο Μαρακανά ανάμεσα στη Βραζιλία και την Αργεντινή στις εξέδρες έγινε… χαμός ανάμεσα στους οπαδούς των δύο εθνικών ομάδων.

Συγκεκριμένα Βραζιλιάνοι πήγαν προς την πλευρά των Αργεντίνων και άπλωσαν μπροστά τους ένα πανό, με τους φιλάθλους να πιάνονται στα χέρια.

Στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι είχαν συγκρούσεις με την αστυνομία και οι παίκτες του Λιονέλ Σκαλόνι, έτρεξαν στην εξέδρα για να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Μετά από λίγα λεπτά η αποστολή της Αλμπισελέστε πήγε στα αποδυτήρια και η αναμέτρηση, που επρόκειτο να αρχίσει στις 02:30, θα ξεκινήσει με καθυστέρηση.

🚨🇧🇷🇦🇷 The game remains suspended due to widespread fighting in one part of the Maracana stadium. Brazilian and Argentine fans.

Argentina players left the field

📽️ @365ScoresBR pic.twitter.com/kpWT2Mu66V

— VAR Tático (@vartatico) November 22, 2023