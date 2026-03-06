Η Φενέρμπαχτσε νίκησε τη Μονακό με 88-70 για την 30ή αγωνιστική της Euroleague, φτάνοντας τους Μονεγάσκους στις έξι ήττες στα τελευταία επτά ευρωπαϊκά παιχνίδια.

