Στην απόφασή του να αποχωρήσει από προπονητής της Παρτίζαν εμμένει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, παρά τις συζητήσεις που είχε με τη Διοίκηση του Συλλόγου. Η ομάδα ανακοίνωσε το οριστικό «διαζύγιο» με τον θρυλικό κόουτς, κάτι που δεν άρεσε καθόλου στους οπαδούς της!

Πράγματι, πλήθος φίλων των «ασπρόμαυρων» συγκεντρώθηκε έξω από τη «Belgrade Arena» κατά τη διάρκεια της απογευματινής προπόνησης της Παρτιζάν, την οποία διεξήγαγαν οι πρώην βοηθοί του «Ζοτς». Όταν έγινε γνωστή η είδηση της οριστικής αποχώρησής του, άρχισαν να τραγουδούν ρυθμικά το όνομά του, δείχνοντας τη διαφωνία τους με το «διαζύγιο».

Παράλληλα, στο … στόχαστρο των οπαδών του σέρβικου Συλλόγου βρέθηκε ο Οστόγια Μιχαΐλοβιτς, Πρόεδρος της Παρτιζάν, η σχέση του Ομπράντοβιτς με τον οποίο φέρεται να έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφασή του να παραιτηθεί. Αρκετοί φίλοι των «ασπρόμαυρων» φώναξαν υβριστικά συνθήματα εναντίον του. Προσβολές δέχθηκε επίσης ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ο Πρόεδρος της Σερβίας.

Mάλιστα, δεν έλειψε η ένταση, καθώς σε κάποιο σημείο μερικοί από τους οπαδούς έσπασαν τον προστατευτικό φράχτη, προσπέρασαν τους ανθρώπους ασφαλείας και στη συνέχεια χτύπησαν τις πόρτες και τα παράθυρα, σπάζοντας τα τζάμια του γηπέδου με απαίτηση να εμφανιστεί μπροστά τους κάποιος από τη Διοίκηση και το προπονητικό Επιτελείο. Μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει συμβεί.

Aξίζει να σημειωθεί ότι λόγω της αυξανόμενης έντασης, η προπόνηση διακόπηκε περίπου μισή ώρα μετά την έναρξή της. Οι οπαδοί είναι ωστόσο ακόμα συγκεντρωμένοι έξω από το γήπεδο και ζητούν από τον αρχηγό Βάνια Μαρίνκοβιτς να βγει έξω και να τους μιλήσει, καθώς δεν έχουν καμία πρόθεση να φύγουν.

Το παρασκήνιο της αποχώρησης του Ομπράντοβιτς: «Έδωσε προθεσμία στην Παρτιζάν»

Δημοσίευμα από την Σερβία αναφέρεται στα όσα έγιναν στην Παρτιζάν τις τελευταίες ώρες, σημειώνοντας πως ο Ομπράντοβιτς έδωσε προθεσμία στην Διοίκηση για να πάρει τις αποφάσεις του.

Πιο συγκεκριμένα το Nova.rs επισημαίνει ότι ο πολυνίκης τεχνικός δεν έχει καθόλου καλές σχέσεις με την Διοίκηση και ότι είτε θα αποχωρούσε ο ίδιος, είτε ο Οστόγια Μιχαΐλοβιτς.

Όπως υπογραμμίζεται, ο «Ζοτς» έδωσε προθεσμία μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου (29/11, 17:00) στην Διοίκηση για να πάρει τις αποφάσεις της.

Πιο συγκεκριμένα, στην συνάντηση της Παρασκευής (28/11), ανέφερε: «Αύριο (Σάββατο), μέχρι τις 5 μ.μ., σας περιμένω να μου πείτε τι αποφασίσατε, αλλιώς θα πάω στην Αθήνα».

Ο Μιχαΐλοβιτς προγραμμάτισε Δ.Σ. για το Σάββατο, όμως τελικά δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ αυτό και πήρε παράταση. Έτσι, ο «Ζοτς» δεν άλλαξε την απόφασή του και ήταν αυτός που αποτέλεσε παρελθόν από την ομάδα.

