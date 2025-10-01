Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτήν την ώρα δύο παιχνίδια, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Πιο συγκεκριμένα η Καραμπέγκ υποδέχεται την Κοπεγχάγη, ενώ η Νιούκαστλ δοκιμάζεται στην έδρα της βελγικής Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ.
Υπενθυμίζεται ότι ο δύσκολος αγώνας του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ στο Emirates θα αρχίσει στις 22:00 (MEGA-COSMOTE SPORT 2 HD).
Καραμπάγκ-Κοπεγχάγη 1-0 (COSMOTE SPORT 4 HD)
Γκολ: 28′ Ζουμπίρ (Καραμπάγκ)
Οι αρχικές συνθέσεις των ομάδων:
Καραμπάγκ: Κοχάλσκι, Μεντίνα, Μουσταφαζάντε, Γιαφαργκουλίγιεφ, Σίλβα, Μπόρχες, Μπικάλιο, Κασούκ, Ζούμπιρ, Αντράντε, Ντουράν.
Κοπεγχάγη: Κοτάρσκι, Χουέσκας, Χατζηδιάκος, Γκαμπριέλ, Λόπες, Λάρσον, Ντιλέινι, Λεράγκερ, Ρόμπερτ, Μουκόκο, Ελιουνουσί.
Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ-Νιούκαστλ 0-3 (COSMOTE SPORT 3 HD)
Γκολ: 17′ Τοναλι (Νιούκαστλ), 43′ πεν, 64′ Γκόρντον (Νιούκαστλ)
Οι αρχικές συνθέσεις των ομάδων:
Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ: Σέρπεν, ΜακΆλιστερ, Μπούργκες, Λέισεν, Καλαΐλι, Ζοργκάν, Νιανγκ, Περ, Ελ Χαντζ, Ροντρίγκες, Ντέιβιντ.
Νιούκαστλ: Πόουπ, Μπερν, Τιαό, Μπότμαν, Τρίπιερ, Γκιμαράες, Τονάλι, Ζοέλιντον, Ελάνγκα, Γκόρντον, Βολτεμάντε
Το βραδινό μενού:
22:00 Άρσεναλ-Ολυμπιακός / MEGA-COSMOTE SPORT 2 HD
22:00 Λεβερκούζεν-Αϊντχόφεν / COSMOTE SPORT 8 HD
22:00 Βιγιαρεάλ-Γιουβέντους / COSMOTE SPORT 6 HD
22:00 Νάπολι-Σπόρτινγκ Λισαβόνας / COSMOTE SPORT 5 HD
22:00 Μονακό-Μάντσεστερ Σίτι / COSMOTE SPORT 7 HD
22:00 Ντόρτμουντ-Αθλέτικ Μπιλμπάο / COSMOTE SPORT 9 HD
22:00 Μπαρτσελόνα-Παρί Σεν Ζερμέν / COSMOTE SPORT 3 HD
Η βαθμολογία
1. Μπάγερν Μονάχου 6 (8-2)
2. Ρεάλ Μαδρίτης 6 (7-1)
3. Ίντερ 6 (5-0)
4. Τότεναμ 4 (3-2)
5. Παρί Σεν Ζερμέν 3 (4-0)*
6. Ατλέτικο Μ. 3 (7-4)
7. Μαρσέιγ 3 (5-2)
8. Σπόρτινγκ 3 (4-1)*
9. Μπριζ 3 (5-3)
10.Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3 (3-1)
11. Μάντσεστερ Σίτι 3 (2-0)*
12. Άρσεναλ 3 (2-0)*
13. Καραμπάγκ 3 (3-2)*
14. Μπαρτσελόνα 3 (2-1)*
15.Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 3 (6-6)
16. Λίβερπουλ 3 (3-3)
17. Τσέλσι 3 (2-3)
18. Αταλάντα 3 (2-5)
19. Γαλατασαράϊ 3 (2-5)
20. Μπόντο Γκλμιτ 2 (4-4)
21. Ντόρμουντ 1 (4-4)*
22. Γιουβέντους 1 (4-4)*
23. Κοπεγχάγη 1 (2-2)*
24. Λεβερκούζεν 1 (2-2)*
25. Ολυμπιακός 1 (0-0)*
26. Σλάβια Πράγας 1 (2-5)
27. Πάφος 1 (1-5)
28. Νιουκάστλ 0 (1-2)*
29. Βιγιαρεάλ 0 (0-1)*
30. Μπενφίκα 0 (2-4)
31. Αϊντχόφεν 0 (1-3)*
32. Νάπολι 0 (0-2)*
33. Αθλέτικ Μπιλμπάο 0 (0-2)*
34. Μονακό 0 (1-4)*
35. Άγιαξ 0 (0-6)
36. Καϊράτ 0 (1-9)
*Με αστερίσκο οι ομάδες που έχουν ένα ματς λιγότερο.