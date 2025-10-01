Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτήν την ώρα δύο παιχνίδια, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Πιο συγκεκριμένα η Καραμπέγκ υποδέχεται την Κοπεγχάγη, ενώ η Νιούκαστλ δοκιμάζεται στην έδρα της βελγικής Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ.

Υπενθυμίζεται ότι ο δύσκολος αγώνας του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ στο Emirates θα αρχίσει στις 22:00 (MEGA-COSMOTE SPORT 2 HD).

Καραμπάγκ-Κοπεγχάγη 1-0 (COSMOTE SPORT 4 HD)

Γκολ: 28′ Ζουμπίρ (Καραμπάγκ)

Οι αρχικές συνθέσεις των ομάδων:

Καραμπάγκ: Κοχάλσκι, Μεντίνα, Μουσταφαζάντε, Γιαφαργκουλίγιεφ, Σίλβα, Μπόρχες, Μπικάλιο, Κασούκ, Ζούμπιρ, Αντράντε, Ντουράν.

Κοπεγχάγη: Κοτάρσκι, Χουέσκας, Χατζηδιάκος, Γκαμπριέλ, Λόπες, Λάρσον, Ντιλέινι, Λεράγκερ, Ρόμπερτ, Μουκόκο, Ελιουνουσί.

Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ-Νιούκαστλ 0-3 (COSMOTE SPORT 3 HD)

Γκολ: 17′ Τοναλι (Νιούκαστλ), 43′ πεν, 64′ Γκόρντον (Νιούκαστλ)

Οι αρχικές συνθέσεις των ομάδων:

Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ: Σέρπεν, ΜακΆλιστερ, Μπούργκες, Λέισεν, Καλαΐλι, Ζοργκάν, Νιανγκ, Περ, Ελ Χαντζ, Ροντρίγκες, Ντέιβιντ.

Νιούκαστλ: Πόουπ, Μπερν, Τιαό, Μπότμαν, Τρίπιερ, Γκιμαράες, Τονάλι, Ζοέλιντον, Ελάνγκα, Γκόρντον, Βολτεμάντε

Το βραδινό μενού:

22:00 Άρσεναλ-Ολυμπιακός / MEGA-COSMOTE SPORT 2 HD

22:00 Λεβερκούζεν-Αϊντχόφεν / COSMOTE SPORT 8 HD

22:00 Βιγιαρεάλ-Γιουβέντους / COSMOTE SPORT 6 HD

22:00 Νάπολι-Σπόρτινγκ Λισαβόνας / COSMOTE SPORT 5 HD

22:00 Μονακό-Μάντσεστερ Σίτι / COSMOTE SPORT 7 HD

22:00 Ντόρτμουντ-Αθλέτικ Μπιλμπάο / COSMOTE SPORT 9 HD

22:00 Μπαρτσελόνα-Παρί Σεν Ζερμέν / COSMOTE SPORT 3 HD

Η βαθμολογία

1. Μπάγερν Μονάχου 6 (8-2)

2. Ρεάλ Μαδρίτης 6 (7-1)

3. Ίντερ 6 (5-0)

4. Τότεναμ 4 (3-2)

5. Παρί Σεν Ζερμέν 3 (4-0)*

6. Ατλέτικο Μ. 3 (7-4)

7. Μαρσέιγ 3 (5-2)

8. Σπόρτινγκ 3 (4-1)*

9. Μπριζ 3 (5-3)

10.Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3 (3-1)

11. Μάντσεστερ Σίτι 3 (2-0)*

12. Άρσεναλ 3 (2-0)*

13. Καραμπάγκ 3 (3-2)*

14. Μπαρτσελόνα 3 (2-1)*

15.Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 3 (6-6)

16. Λίβερπουλ 3 (3-3)

17. Τσέλσι 3 (2-3)

18. Αταλάντα 3 (2-5)

19. Γαλατασαράϊ 3 (2-5)

20. Μπόντο Γκλμιτ 2 (4-4)

21. Ντόρμουντ 1 (4-4)*

22. Γιουβέντους 1 (4-4)*

23. Κοπεγχάγη 1 (2-2)*

24. Λεβερκούζεν 1 (2-2)*

25. Ολυμπιακός 1 (0-0)*

26. Σλάβια Πράγας 1 (2-5)

27. Πάφος 1 (1-5)

28. Νιουκάστλ 0 (1-2)*

29. Βιγιαρεάλ 0 (0-1)*

30. Μπενφίκα 0 (2-4)

31. Αϊντχόφεν 0 (1-3)*

32. Νάπολι 0 (0-2)*

33. Αθλέτικ Μπιλμπάο 0 (0-2)*

34. Μονακό 0 (1-4)*

35. Άγιαξ 0 (0-6)

36. Καϊράτ 0 (1-9)

*Με αστερίσκο οι ομάδες που έχουν ένα ματς λιγότερο.