Με δύο παιχνίδια, που διεξάγονται αυτήν την ώρα, συνεχίζεται η αγωνιστική δράση στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League, πριν το βραδινό… μενού, με το οποίο πέφτει η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Πιο συγκεκριμένα η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη υποδέχεται τη Μονακό, ενώ η Κοπεγχάγη φιλοξενεί τη Λεβερκούζεν.

Η εξέλιξη των δύο αγώνων, που βρίσκονται σε εξέλιξη:

Κλαμπ Μπριζ – Μονακό 0-0 Cosmote Sport 6

Γκολ:

Οι αρχικές συνθέσεις:

Μπριζ: Μινιολέ, Σαμπέ, Ορντόνιεθ, Μέχελε, Μάιερ, Στάνκοβιτς, Ονιεντικά, Φανάκεν, Φορμπς, Τζόλης, Τρεσόλντι

Μονακό: Μονακό: Κεν, Βάντερσον, Ντάιερ, Μαουίσα, Καΐο Ενρίκε, Μπάμπα, Καμαρά, Ακλιούς, Μιναμίνο, Μπιέρεθ, Μπαλογκούν

Κοπεγχάγη – Μπάγερ Λεβερκούζεν 1-0 Cosmote Sport 7

Γκολ: 7′ Τζόρνταν Λάρσον (Κοπεγχάγη)

Οι αρχικές συνθέσεις:

Κοπεγχάγη: Κοτάρσκι, Χουέσκας, Χατζηδιάκος, Γκαμπριέλ, Λόπες, Λάρσον, Ντελέινι, Λεράγκερ, Αχούρι, Μουκόκο, Ελιουνουσί

Λεβερκούζεν: Φλέκεν, Κουάνσα, Μπαντέ, Ταψομπά, Βάσκες, Άντριχ, Φερνάντεθ, Γκριμάλντο, Τίλμαν, Μπεν Σεγκίρ, Σικ

Τα ματς των 22:00:

Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι Cosmote Sport 2

Άιντραχτ Φρανκφούρτης -Γαλατασαράι Cosmote Sport 5

Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Καϊράτ Αλμάτι Cosmote Sport 4

Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα Cosmote Sport 3

Τα αποτελέσματα της Τρίτης:

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μαρσέιγ (Γαλλία) 2-1

(28΄πεν.,81΄πεν. Μπαπέ – 22΄ Γουεά)

Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) 2-3

(6΄ Μπαρενετσέα, 16΄ Παυλίδης – 30΄ Αντράδε, 48΄ Ντουράν, 86΄ Κάστσουκ)

Γιουβέντους (Ιταλία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία) 4-4

(63΄ Γιλντίζ, 68΄,90+4΄ Βλάχοβιτς, 90+6΄ Κέλι – 52΄ Αντεγέμι, 65΄ Νμέτσα, 75΄ Κόουτο, 86΄πεν. Μπενσεμπαϊνί)

Τότεναμ (Αγγλία)-Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 1-0

(4΄αυτ. Λουϊς Ζούνιορ)

Μπιλμπάο (Iσπανία) – Άρσεναλ (Αγγλία 0-2

(72′ Μαρτινέλι, 87′ Τροσάρ)

PSV Αϊντχόφεν (Ολλανδία)– Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ (Βέλγιο) 1-3

(90′ Φαν Μπόμελ – 9′ πέν. Ντέιβιντ, 39′ Ελ Χατζ, 81′ Μακ Άλιστερ)

Tα αποτελέσματα της Τετάρτης:

Άγιαξ – Ίντερ 0-2

Γκολ: 42′, 47΄Τουράμ (Ίντερ)

Μπάγερν – Τσέλσι 3-1

Γκολ: 20′ αυτ. Τσάλομπα (Μπάγερν), 27′ πεν., 63΄ Κέιν (Μπάγερν), 29′ Πάλμερ (Τσέλσι)

Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2

Γκολ: 4′ Ρόμπερτσον (Λίβερπουλ), 6′ Σαλάχ (Λίβερπουλ), 45+3′, 81′ Γιορέντε (Ατλέτικο), 90+2′ Φαν Ντάικ (Λίβερπουλ)

Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα 4-0

Γκολ: 3′ Mαρκίνιος (Παρί), 39′ Κβαρατσχέλια (Παρί), 51′ Νούνο Μέντες (Παρί), 90+1′ Γκονσάλο Ράμος (Παρί)

Ολυμπιακός – Πάφος 0-0

Σλάβια Πράγας – Μπόντο Γκλιμτ 2-2