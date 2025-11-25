Με δύο παιχνίδια άνοιξε η αυλαία της 5ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League, με τον Άγιαξ των μηδέν βαθμών να υποδέχεται την Μπενφίκα και τη Γαλατασαράι να φιλοξενεί την Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ.
Άγιαξ-Μπενφίκα 0-1 (COSMOTE SPORT 2 HD)
Γκολ: 6′ Νταλ (Μπενφίκα)
Οι αρχικές συνθέσεις:
Άγιαξ: Γιάρος, Ρεγκέρ, Σούταλο, Μπαας, Βίνταλ, Κλάασεν, Ιτακούρα, Τέιλορ, Μπουνίντα, Βέγκχορστ, Γκοντς
Μπενφίκα: Τρούμπιν, Νταλ, Οταμέντι, Σίλβα, Ντέντιτς, Ρίος, Μπαρενετσέα, Σουντάκοβ, Μπαρέιρο, Αούρσνες, Παυλίδης
Γαλατασαράι: Τσακίρ, Γιάκομπς, Σάντσες, Μπαρντακτσί, Τορέιρα, Γκιντογκάν, Σάλαϊ, Σάρα, Σανέ, Αλπέρ Γιλμάζ, Ικάρντι.
Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ: Σέρπεν, Σάικς, Μπέρτζες, Μακ Άλιστερ, Χαλαϊλί, Φαν ντε Πέρε, Ζοργκάν, Ελ Χατζ, Νιάνγκ, Ντέιβιντ, Φλόρουτς.