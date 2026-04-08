Σοβαρό προβάδισμα για την πρόκριση στους ημιτελικούς του Champions League απέκτησαν Μπάγερν και Άρσεναλ μετά τα «διπλά» σε «Σαντιάγο Μπερναμπέου» επί της Ρεάλ με 2-1 και στο «Ζοζέ Αλβαλάδε» απέναντι στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας (1-0).

Οι Λουίς Ντίας και Χάρι Κέιν «χτύπησαν» σε καθοριστικά σημεία του πρώτου μεγάλου ντέρμπι των προημιτελικών (41′ και 46′), βάζοντας την σχεδόν βέβαιη πρωταθλήτρια Γερμανίας σε θέση… οδηγού μέσα στο σπίτι των «μερένχες».

Το 14ο γκολ του Κιλιάν Εμπαπέ σε 10 αγώνες στην εφετινή διοργάνωση και 69ο στο Champions League διαμόρφωσε το τελικό 1-2 και τα πάντα θα κριθούν στην «Αλιάνζ Αρένα» του Μονάχου στην 15 Απριλίου.

«Χρυσή» αλλαγή για τον Μικέλ Αρτέτα αποδείχθηκε ο Κάιλ Χάβερτς, με τον Γερμανό διεθνή να μπαίνει στο 70′ αντί του Όντεγκααρντ και στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων να σκοράρει το γκολ με το οποίο οι «κανονιέρηδες» έφυγαν με το μεγάλο «διπλό» από τη Λισαβόνα και μέσα στην έδρα τους σε 8 ημέρες θα έχουν τον πρώτο λόγο για την πρόκριση στα ημιτελικά.

Τα αποτελέσματα:

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 1-2 (74′ Μπαπέ – 41′ Ντίας, 46′ Κέιν)

Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία)-Άρσεναλ (Αγγλία) 0-1 (90’+1 Χάβερτς)

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Λίβερπουλ (Αγγλία) 8/4, 22:00

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)- Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 8/4, 22:00

*Οι ρεβάνς, Λίβερπουλ-Παρί Σεν Ζερμέν και Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα θα διεξαχθούν στις 14/4, ενώ μία ημέρα μετά (15/4) θ’ ακολουθήσουν αυτές ανάμεσα σε Μπάγερν-Ρεάλ Μαδρίτης και Άρσεναλ-Σπόρτινγκ Λισαβόνας.