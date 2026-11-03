Στα μισά του δρόμου φτάνει η League phase του Champions League με την 4η αγωνιστική να διεξάγεται σε δύο βραδιές με 18 αναμετρήσεις, εννέα σήμερα Τρίτη και ισάριθμες αύριο Τετάρτη. Πέντε ομάδες έχουν μέχρι στιγμής το απόλυτο με 9 βαθμούς: Η Παρί Σεν Ζερμέν, η Άστον Βίλα, η Λίβερπουλ, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπέτις. Η ΑΕΚ περιμένει αύριο την Ρεάλ Μαδρίτης.

Το ραντεβού που ξεχωρίζει σήμερα είναι στο Cerámica, όπου η Παρί Σεν Ζερμέν φιλοξενείται από τη Βιγιαρεάλ.

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