Σε εξέλιξη βρίσκονται τρία παιχνίδια για τα πλέι οφ του Champions League, με την πρώτη μονομαχία του Ολυμπιακού κόντρα στη Λεβερκούζεν να μονοπωλεί φυσικά το ελληνικό ενδιαφέρον.

Την ώρα που οι Πειραιώτες επιχειρούν να κάνουν το πρώτο βήμα απέναντι στις «ασπιρίνες», για να βρεθούν στην φάση των «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, η Ίντερ δοκιμάζεται στο συνθετικό χλοοτάπητα του γηπέδου της Μπόντο Γκλιμτ απέναντι στους πάντα επικίνδυνους Νορβηγούς, ενώ η Ατλέτικο Μαδρίτης φιλοξενείται στις Βρυξέλλες από την Κλαμπ Μπριζ του Αλέξανδρου Τζόλη.

