Η Μπενφίκα θα παραταχθεί χωρίς τον Τζιανλούκα Πρεστιάνι στην αγώνα ρεβάνς με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη για τα play off του Champions League (25/2, 22:00, COSMOTE SPORT 2 HD). Η πειθαρχική επιτροπή της UEFA γνωστοποίησε την απόφασή της για την επιβολή προσωρινού αποκλεισμού μιας αγωνιστικής στον άσο των «αετών» της Λισαβόνας και έτσι δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την ομάδα του στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Υπενθυμίζεται ότι ο Αργεντινός εξτρέμ της Μπενφίκα βρίσκεται στο «στόχαστρο» έρευνας της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, καθώς αντιμετωπίζει κατηγορίες για ρατσιστική συμπεριφορά σε βάρος του Βινίσιους στην πρώτη αναμέτρηση της πορτογαλικής ομάδας με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά το γκολ που πέτυχε, ο Βραζιλιάνος άσος της «βασίλισσας» κατήγγειλε στον διαιτητή ότι άκουσε ένα ρατσιστικό σχόλιο προερχόμενο από τον Πρεστιάνι, ισχυρισμό τον οποίο υποστήριξαν και άλλοι ποδοσφαιριστές της Ρεάλ που βρίσκονταν κοντά. Ο Φρανσουά Λετεσιέ ενεργοποίησε το πρωτόκολλο που προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις και το παιχνίδι διακόπηκε για έντεκα λεπτά, ενώ η UEFA γνωστοποίησε την έναρξη πειθαρχικής έρευνας για το περιστατικό.

Να σημειωθεί πως η UEFA τονίζει στην ανακοίνωσή της ότι η προσωρινή τιμωρία που επιβλήθηκε στον Πρεστιάνι δεν προδικάζει την απόφαση που θα λάβουν τα πειθαρχικά όργανά της μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, η οποία είναι σε εξέλιξη.