Με ποινή αποκλεισμού δύο αγωνιστικών από την UEFA για την αποβολή του στον αγώνα με τη Μαρσέιγ τιμωρήθηκε ο Ντάνι Καρβαχάλ.

Ο ακραίος αμυντικός της Ρεάλ Μαδρίτης για το χτύπημα με το κεφάλι στον Χερόνιμο Ρούγι θα χάσει τον σημερινό (30/9), αγώνα με την Καϊράτ και το ματς με τη Γιουβέντους, αν και είναι τραυματίας και δεν αναμενόταν να αγωνιστεί σε κανένα από τα δύο παιχνίδια.

Η UEFA εφάρμοσε το Άρθρο 15, παράγραφος 1, το οποίο αναφέρεται σε «επίθεση σε άλλον παίκτη». Επιβάλλει αποκλεισμό δύο αγώνων, από ένα εύρος από έναν έως τρεις που θα μπορούσε να είχε επιβληθεί.

Επίσης η UEFA, σχετικά με την τελευταία αγωνιστική του Champions League, επέβαλε τιμωρία μιας αγωνιστικής στον προπονητή της Ατλέτικο Μαδρίτης, Ντιέγκο Πάμπλο Σιμεόνε, για τη σύγκρουσή του με έναν οπαδό της Λίβερπουλ στο Άνφιλντ. Η Πειθαρχική Επιτροπή το χαρακτήρισε ως «αντιαθλητική συμπεριφορά».