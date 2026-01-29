«Βόμβες» έφερε η τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τη μεγαλύτερη να «πυροδοτείται» στη Λισαβόνα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έμεινε εκτός της πρώτης οκτάδας και της απευθείας πρόκρισης στους «16» της διοργάνωσης, με την Μπενφίκα να περνά ως 24η στα νοκ άουτ με το γκολ του τερματοφύλακά της, Ανατόλι Τρούμπιν στο 90’+8 χάρις στο οποίο «γράφτηκε» το τελικό 4-2. Μεγαλειώδης εμφάνιση για τους νικητές από τον Βαγγέλη Παυλίδη με ασίστ και γκολ και τον Ζοσέ Μουρίνιο στο φινάλε να πανηγυρίζει σα μικρό παιδί.

Οι «μερένχες» για να μείνουν εκτός οκτάδας, χρειάστηκε το γκολ του Άλισον Σάντος στο 90’+4, με το οποίο η Σπόρτινγκ Λισαβόνας πήρε τεράστια νίκη στο «Σαν Μαμές» επί της Μπιλμπάο με 3-2 και το «εισιτήριο» για τα νοκ άουτ (7η θέση).

Εκτός οκτάδας έμεινε και η Ίντερ, παρά τη νίκη της στο Ντόρτμουντ επί της Μπορούσια με 2-0 (10η), όπως και η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν, μετά το εντός έδρας 1-1 με τη Νιούκαστλ. Αποκλεισμό-σοκ γνώρισε η Νάπολι, μετά την ήττα που γνώρισε στο «σπίτι» της από την Τσέλσι με 3-2, ενώ η Άρσεναλ ήταν η μοναδική ομάδα που ολοκλήρωσε τη League Phase με το απόλυτο των νικών (8Χ8) μετά το 3-2 επί της Καϊράτ.

Η 8η αγωνιστική στη league phase του Champions League:

Άγιαξ (Ολλανδία)-Ολυμπιακός (Ελλάδα) 1-2 (69′ πέν. Ντόλμπεργκ – 52′ Μαρτίνς, 79′ Έσε)

Άρσεναλ (Αγγλία)-Καϊράτ (Καζακστάν) 3-2 (3′ Γιόκερες, 16′ Χάβερτς, 38′ Μαρτινέλι – 7′ πέν. Ζορζίνιο, 90’+4 Ρικαρντίνιο)

Μονακό (Γαλλία)-Γιουβέντους (Ιταλία) 0-0

Αθλέτικ Μπ. (Ισπανία)-Σπόρτινγκ Λ. (Πορτογαλία) 2-3 (3′ Σανσέτ, 28′ Γκουρουθέτα – 12′ Ντιομάντ, 63′ Τρινκάο, 90’+4 Άλισον Σάντος)

Ατλέτικο Μ. (Ισπανία)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 1-2 (15′ Σόρλοτ – 35′ Σιόβολντ, 59′ Χογκ)

Λεβερκούζεν (Γερμανία)-Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 3-0 (12′,35′ Τίλμαν, 57′ Γκριμάλντο)

Ντόρτμουντ (Γερμανία)-Ίντερ (Ιταλία) 0-2 (81′ Ντιμάρκο, 90’+4 Ντιουφ)

Μπριζ (Βέλγιο)-Μαρσέιγ (Γαλλία) 3-0 (4′ Ντιακόν, 11′ Βερμάντ, 79′ Στάνκοβιτς)

Αϊντραχτ Φρ. (Γερμανία)-Τότεναμ (Αγγλία) 0-2 (47′ Κολό Μουανί, 77′ Σολάνκε)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Κοπεγχάγη (Δανία) 4-1 (48′ Λεβαντόφσκι, 60′ Γιαμάλ, 69′ πέν. Ραφίνια, 85′ Ράσφορντ – 4′ Ντάντασον)

Λίβερπουλ (Αγγλία)-Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) 6-0 (15′,61′ ΜακΆλιστερ, 21′ Βιρτς, 50′ Σαλάχ, 57′ Εκιτικέ, 90′ Κιέζα)

Μάντσεστερ Σ. (Αγγλία)-Γαλατασαράι (Τουρκία) 2-0 (11′ Χάαλαντ, 29′ Τσερκί)

Πάφος (Κύπρος)-Σλάβια Πράγας (Τσεχία) 4-1 (17′ Ντράγκομιρ, 53′ Μπρούνο, 84′,87′ Άντερσον Σίλβα – 44′ Τσάλουπεκ)

Παρί ΣΖ (Γαλλία)-Νιούκαστλ (Αγγλία) 1-1 (8′ Βιτίνια – 45’+2 Γουίλοκ)

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)-Μπάγερν (Γερμανία) 1-2 (78′ Σαϊμπάρι – 58′ Μουσιάλα, 84′ Κέιν)

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο)-Αταλάντα (Ιταλία) 1-0 (70′ Καλαϊλι)

Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Ρεάλ Μ. (Ισπανία) 4-2 (36′,54′ Σέλντερουπ, 45’+4 πέν. Παυλίδης, 90’+8 Τρούμπιν – 30′,58′ Μπαπέ)

Νάπολι (Ιταλία)-Τσέλσι (Αγγλία) 2-3 (33′ Βεργκάρα, 43′ Χόιλουντ – 19′ πέν. Φερνάντες, 61′,82′ Ζοάο Πέδρο)