Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Cosmote Sport 2) στο «Αλί Σαμί Γεν» το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στη Γαλατασαράι και τη Γιουβέντους, για τα playoffs του Champions League.

Η ρεβάνς ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Τουρκίας και τη «βέκια σινιόρα» είναι προγραμματισμένη για τις 25 Φεβρουαρίου στο Τορίνο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα που θα προκριθεί στους «16» από αυτό το ζευγάρι θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση είτε τη Λίβερπουλ είτε την Τότεναμ.

Γαλατάσαραϊ-Γιουβέντους 1-1

Γαλατάσαραϊ: Τσακίρ, Σαλάι, Σάντσες, Μπαρντακσί, Γιάκομπς, Τορέιρα, Σάρα, Γιλμάζ, Ακγκούν, Λανγκ, Όσιμεν

Γιουβέντους: Ντι Γκρεγκόριο, Καλούλου, Μπρέμερ, Κέλι, Καμπιάζο, Τουράμ, Λοκατέλι, Κουπμάινερς, Κονσεϊσάο, Γιλντίζ, Μακένι