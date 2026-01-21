Η Άρσεναλ έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε και μαθηματικά την πρόκριση στους «16» του Champions League, μία αγωνιστική πριν το φινάλε της League Phase, η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται «αγκαλιά» με αντίστοιχο «εισιτήριο», ενώ και η Τότεναμ έκανε αποφασιστικό βήμα.

Με το 7 στα 7, μετά την «άλωση» του Μιλάνου και το 3-1 επί της Ίντερ, η πρωτοπόρος της Premier League, Άρσεναλ, πέρασε πανηγυρικά στα νοκ άουτ της διοργάνωσης, ενώ παρά την ήττα τους οι «νερατζούρι» διατηρούν ακέραιες τις ελπίδες τους για την απευθείας πρόκριση.

Οι «μερένχες» μετά τον αποκλεισμό στο Copa del Rey νίκησαν αρχικά στο πρωτάθλημα και απόψε έκαναν «πάρτι» απέναντι στη Μονακό, την οποία «εξαφλάνισαν» με 6-1 στο Μπερναμπέου. Πρωταγωνιστής της «βασίλισσας» ήταν ξανά ο Κιλιάν Μπαπέ με δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο.

Η… μισή Σπόρτινγκ Λισαβόνας πέτυχε τεράστια νίκη επί της Παρί Σεν Ζερμέν με 2-1 και, πλέον, στην τελευταία αγωνιστική κρατούν τη τύχη στα χέρια τους.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής:

Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)-Μπριζ (Βέλγιο) 1-4

(390’+2′ Σαντιμπέκοφ – 2′ Στάνκοβιτς, 38′ Βανάκεν, 74′ Βερμάντ, 85′ Μέχελε)

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)-Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 3-1

(22′,24′ Χογκ, 58′ Χάουγκε – 60′ Τσερκί)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μονακό (Γαλλία) 6-1

(5′, 26′ Μπαπέ, 52′ Μασταντουόνο, 55′ αυτ. Κέρερ, 63′ Βινίσιους, 80′ Μπέλιγχαμ – 72′ Τέζε)

Ίντερ (Ιταλία)-Άρσεναλ (Αγγλία) 1-3

(18′ Σούσιτς – 10′,31′ Γκαμπριέλ Ζεσούς, 84′ Γκιόκερες)

Βιγιαρεάλ (Ισπανία)-Άγιαξ (Ολλανδία) 1-2

(49′ Ολουβασέγι – 61′ Γκλουκ, 90′ Εντβάρτσεν)

Τότεναμ (Αγγλία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία) 2-0

(14′ Ρομέρο, 37′ Σολάνκε)

Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία)-Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 2-1

(74′,90′ Σουάρες – 79′ Κβαρατσκέλια)

Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ)-Λεβερκούζεν (Γερμανία) 2-0

(2′ Κοστίνια, 45’+1 Ταρέμι)

Κοπεγχάγη (Δανία)-Νάπολι (Ιταλία) 1-1

(72′ Λάρσον – 39′ ΜακΤόμινεϊ)

Τετάρτη 21/1/26

Γαλατασαράι (Τουρκία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 19:45

Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία) 19:45

Τσέλσι (Αγγλία)-Πάφος (Κύπρος) 22:00

Αταλάντα (Ιταλία)-Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία) 22:00

Γιουβέντους (Ιταλία)-Μπενφίκα (Πορτογαλία) 22:00

Σλάβια Πράγας (Τσεχία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 22:00

Μαρσέιγ (Γαλλία)-Λίβερπουλ (Αγγλία) 22:00

Νιούκαστλ (Αγγλία)-Αϊντχόφεν (Ολλανδία) 22:00

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) 22:00

Η βαθμολογία:

1. Άρσεναλ (20-2) 21

2. Ρεάλ Μαδρίτης (19-8) 15

3. Μπάγερν Μονάχου (18-7) 15*

4. Τότεναμ (15-7) 14

5. Παρί Σεν Ζερμέν (19-9) 13

6. Σπόρτινγκ (14-9) 13

7. Μάντσεστερ Σίτι (13-9) 13

8. Αταλάντα (8-6) 13*

9. Ίντερ (13-7) 12

10. Ατλέτικο Μαδρίτης (15-12) 12*

11. Λίβερπουλ (11-8) 12*

12. Ντόρτμουντ (19-15) 11

13. Νιούκαστλ (13-6) 10*

14. Τσέλσι (13-8) 10*

15. Μπαρτσελόνα (14-11) 10*

16. Μαρσέιγ (11-8) 9*

17. Γιουβέντους (12-10) 9*

18. Γαλατάσαραϊ (8-8) 9*

19. Λεβερκούζεν (10-14) 9

20. Μονακό (8-14) 9

21. Αϊντχόφεν (15-11) 8*

22. Ολυμπιακός (8-13) 8

23. Νάπολι (7-12) 8

24. Κοπεγχάγη (11-17) 8

25. Καραμπάγκ (10-13) 7*

26. Μπριζ (12-17) 7

27. Μπόντο Γκλιμτ (12-14) 6

28. Μπενφίκα (6-8) 6*

29. Πάφος (4-9) 6*

30. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (7-15) 6*

31. Άγιαξ (7-19) 6

32. Αθλέτικ Μπλιμπάο (4-9) 5*

33. Άιντραχτ (8-16) 4*

34. Σλάβια Πράγας (2-11) 3*

35. Βιγιαρεάλ (5-15) 1

36. Καϊράτ Αλμάτι (5-19) 1

* Οι ομάδες με αστερίσκο έχουν ένα ματς λιγότερο και αγωνίζονται την Τετάρτη.