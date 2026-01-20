Η Μπριζ πέρασε δια… περιπάτου απ’ την Αστάνα συντρίβοντας την Καϊράτ Αλμάτι με 4-1, στον αγώνα με τον οποίο άνοιξε η αυλαία της πρώτης «δόσης» της 7ης αγωνιστικής του Chasmpions League.

Οι Βέλγοι επέστρεψαν στα «τρίποντα» μετά από 5 σερί αρνητικά αποτελέσματα (4 ήττες και μία ισοπαλία) κι έμειναν «ζωντανοί» στη μάχη της πρόκρισης, καθώς πλασαρίστηκαν στην 23η θέση της βαθμολογίας, με έναν αγώνα περισσότερο.

Οι Φλαμανδοί, που αγωνίστηκαν χωρίς τον «λαβωμένο» Χρήστο Τζόλη, άνοιξαν το σκορ στο 32′ με το γκολ του 20χρονου Αλεξάντερ Στάνκοβιτς, γιου του θρυλικού Ντέγιαν Στάνκοβιτς και «καθάρισαν» σε μεγάλο βαθμό τη νίκη τους με το τέρμα του Βανάκεν στο 38′. Η Μπριζ συνέχισε επιθετικά και στο δεύτερο μέρος ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 4-0 με τους Βερμάντ (74′) και Μέχελε (84′).

Το τελικό 1-4 διαμόρφωσε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Σαντιμπέκοφ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής:

Τρίτη 20/1/26

Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)-Μπριζ (Βέλγιο) 1-4

(390’+2′ Σαντιμπέκοφ – 2′ Στάνκοβιτς, 38′ Βανάκεν, 74′ Βερμάντ, 85′ Μέχελε)

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)-Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 19:45

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μονακό (Γαλλία) 22:00

Ίντερ (Ιταλία)-Άρσεναλ (Αγγλία) 22:00

Βιγιαρεάλ (Ισπανία)-Άγιαξ (Ολλανδία) 22:00

Τότεναμ (Αγγλία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία) 22:00

Σπόρτινγκ Λισαβώνας (Πορτογαλία)-Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 22:00

Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ)-Λεβερκούζεν (Γερμανία) 22:00

Κοπεγχάγη (Δανία)-Νάπολι (Ιταλία) 22:00

Τετάρτη 21/1/26

Γαλατασαράι (Τουρκία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 19:45

Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία) 19:45

Τσέλσι (Αγγλία)-Πάφος (Κύπρος) 22:00

Αταλάντα (Ιταλία)-Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία) 22:00

Γιουβέντους (Ιταλία)-Μπενφίκα (Πορτογαλία) 22:00

Σλάβια Πράγας (Τσεχία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 22:00

Μαρσέιγ (Γαλλία)-Λίβερπουλ (Αγγλία) 22:00

Νιούκαστλ (Αγγλία)-Αϊντχόφεν (Ολλανδία) 22:00

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) 22:00

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Β.

Αρσεναλ 6 18

Μπάγερν 6 15

Παρί Σεν Ζερμέν 6 13

Μάντσεστερ Σίτι 6 13

Αταλάντα 6 13

Ίντερ 6 12

Ρεάλ Μαδρίτης 6 12

Ατλέτικο Μαδρίτης 6 12

—————————-

Λίβερπουλ 6 12

Ντόρτμουντ 6 11

Τότεναμ 6 11

Νιούκαστλ 6 10

Τσέλσι 6 10

Σπόρτινγκ Λισαβόνας 6 10

Μπαρτσελόνα 6 10

Μαρσέιγ 6 9

—————————-

Γιουβέντους 6 9

Γαλατασαράι 6 9

Μονακό 6 9

Λεβερκούζεν 6 9

Αϊντχόφεν 6 8

Καραμπάγκ 6 7

Μπριζ 7 7

Νάπολι 6 7

—————————-

Κοπεγχάγη 6 7

Μπενφίκα 6 6

Πάφος 6 6

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 6 6

Αθλέτικ Μπιλμπάο 6 5

Ολυμπιακός 6 5

Aϊντραχτ Φρανκφούρτης 6 4

Μπόντο Γκλιμτ 6 3

Σλάβια Πράγας 6 3

Αγιαξ 6 3

Βιγιαρεάλ 6 1

Καϊράτ 7 1