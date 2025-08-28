Προκρίσεις για την Μπενφίκα του Παυλίδη, τη Μπριζ του Τζόλη, που σκόραρε και την Κοπεγχάγη του Χατζηδιάκου

Τρία στα τρία για τους Έλληνες που απόψε έδωσαν μάχη με τις ομάδες τους στα play off του Champions League και στο φινάλε των αναμετρήσεων πανηγύρισαν μαζί τους την πρόκριση στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης του κόσμου.

Ο Χρήστος Τζόλης ήταν εκ των μεγάλων πρωταγωνιστών με γκολ και ασίστ στο «διαστημικό» 6-0 της Μπριζ επί της Ρέιντζερς, ο Βαγγέλης Παυλίδης δεν σκόραρε, αλλά η Μπενφίκα νίκησε με 1-0 την Φενέρμπαχτσε και προκρίθηκε, ενώ ο Παντελής Χατζηδιάκος ήταν στο αρχικό σχήμα της Κοπεγχάγης, που με κορυφαίο τον Ντομινίκ Κοτάρσκι, επικράτησε 2-0 της Βασιλείας και θα βρεθεί στην κλήρωση της Πέμπτης (28/8).

Με τον Χρήστο Τζόλη να «σερβίρει» ξανά (τρίτη ασίστ στα δύο ματς με τους Σκωτσέζους), να σκοράρει το πρώτο του ευρωπαϊκό γκολ για τη σεζόν 2025/2026 και να είναι «υπεύθυνος» για την κόκκινη του Άαρονς στο 8′, η Κλαμπ Μπριζ αποδείχθηκε απόλυτα συνεπής στο… πάρτι πρόκρισης με τη Ρέιντζερς.

Έχοντας «προίκα» το 3-1 του «Άιμπροξ» οι «μαυρομπλέ» διέλυσαν στο «Γιαν Μπρέιντελ» με 6-0 τους «τζερς», πανηγυρίζοντας με τους οπαδούς τους μια άκρως εμφατική πρόκριση στη League Phase του Champions League για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Οι Σκωτσέζοι έζησαν τον απόλυτο εφιάλτη, μετά την αποβολή του Άαρονς. Πέντε γκολ σε διάστημα κάτι περισσότερο των 40 λεπτών στο πρώτο μέρος δέχτηκε η ομάδα του Μάρτινς, ο οποίος, πλέον, δεν θα πρέπει να αισθάνεται καθόλου μα καθόλου σίγουρος στη θέση του. Διότι επί των ημερών του η ομάδα της Γλασκώβης βίωσε την πιο βαριά ευρωπαϊκή ήττα στα χρονικά του συλλόγου, μετά το 7-1 από τη Λίβερπουλ (Οκτώβριος του 2022) και το 6-0 από τη Ρεάλ Μαδρίτης το μακρινό 1963 (9/10).

Δύο τρομερές αποκρούσεις του Κοτάρσκι κράτησαν «όρθια» την Κοπεγχάγη στο «Πάρκεν», που με τα γκολ των Κορνέλιους και Μοκοκό επικράτησε 2-0 της Βασιλείας και πήρε το «εισιτήριο» για τους ομίλους μπροστά στο κοινό της. Βασικός κι αναντικατάστατος ο Παντελής Χατζηδιάκος στην ενδεκάδα των πρωταθλητών Δανίας.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης ήταν ξανά στην ενδεκάδα της Μπενφίκα (αντικαταστάθηκε στο 77′ από τον Ιβάνοβιτς), το γκολ που πέτυχε στο πρώτο ημίχρονο ακυρώθηκε ως οφσάιντ, παρόλα αυτά αυτό του Ακτούρκογλου αργότερα μέτρησε κανονικά και οι «Αετοί» με το τελικό 1-0 επί της Φενέρμπαχτσε θα βρεθούν ξανά στους ομίλους του Champions League.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των ρεβάνς στα πλέι οφ του Champions League:

Τρίτη, 26/8

Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)-Σέλτικ (Σκωτία) 0-0 (0-0) * Προκρίθηκε η Καϊράτ με 3-2 στα πέναλτι

Πάφος (Κύπρος)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 1-1 (2-1) (89΄ Ζάζα – 60΄ Ίβανιτς)

Στουρμ Γκρατς (Αυστρία)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 2-1 (0-5) (30΄ Τζάτα, 73΄ Έρμαν – 15΄ Γιόργκενσεν)

Τετάρτη, 27,8

Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)-Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) 2-3 (3-1) (25′ Λεάντρο Αντράντε, 45′ Ζουμπίρ – 12′ Ζόζεφ, 55′ πέν. Βάργκα, 82′ Τοτ)

Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 1-0 (0-0) (35′ Ακτούρκογλου)

Κλαμπ Mπριζ (Βέλγιο)-Ρέιντζερς (Σκωτία) 6-0 (3-1) (5′ Τρεσόλντι, 32′ Βανάκεν, 41′,45′ Σέις, 45’+2 Στάνκοβιτς, 50′ Τζόλης)

Κοπεγχάγη (Δανία)-Βασιλεία (Ελβετία) 2-0 (1-1) (46′ Κορνέλιους, 84′ πέν. Μοκοκό)