Θύμα έκπληξης έπεσε την Τρίτη η Μάντσεστερ Σίτι στη παγωμένη Νορβηγία, για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να χάσει μία θέση στην πρώτη οκτάδα, που δίνει την απευθείας πρόκριση στους «16».

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα τα βρήκε… μπαστούνια στον συνθετικό χλοοτάπητα του γηπέδου της Μπόντο Γκλιμτ, γνωρίζοντας την ήττα με 3-1 από τους γηπεδούχους, στο δεύτερο χρονικά ματς της ημέρας.

Η ήττα από τη Γιουνάιτεντ στο ντέρμπι του Μάντσεστερ, το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου, φαίνεται ότι επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τους «πολίτες». Το διάστημα που μεσολάβησε από το παιχνίδι στο «Θέατρο των Ονείρων» μέχρι και σήμερα δεν αποδείχθηκε αρκετό για την ομάδα του Γκουαρντιόλα να συνέλθει.

Οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν το πλεονέκτημα που τους δίνει η έδρα τους (συνθετικός χλοοτάπητας), προηγήθηκαν με 3-0 και παρά τη μείωση του σκορ από τη Σίτι πανηγύρισαν δικαιολογημένα την πρώτη τους νίκη, που, όμως, δεν είναι αρκετή για να προκριθούν (προέρχονταν από τρεις ισοπαλίες).

Με 10 παίκτες τελείωσαν το ματς οι φιλοξενούμενοι, λόγω της αποβολής του Ρόδρι με δύο κίτρινες κάρτες μέσα σε ένα δύο λεπτά (61′-62′).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής:

Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)-Μπριζ (Βέλγιο) 1-4

(390’+2′ Σαντιμπέκοφ – 2′ Στάνκοβιτς, 38′ Βανάκεν, 74′ Βερμάντ, 85′ Μέχελε)

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)-Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 3-1

(22′,24′ Χογκ, 58′ Χάουγκε – 60′ Τσερκί)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μονακό (Γαλλία) 22:00

Ίντερ (Ιταλία)-Άρσεναλ (Αγγλία) 22:00

Βιγιαρεάλ (Ισπανία)-Άγιαξ (Ολλανδία) 22:00

Τότεναμ (Αγγλία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία) 22:00

Σπόρτινγκ Λισαβώνας (Πορτογαλία)-Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 22:00

Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ)-Λεβερκούζεν (Γερμανία) 22:00

Κοπεγχάγη (Δανία)-Νάπολι (Ιταλία) 22:00

Τετάρτη 21/1/26

Γαλατασαράι (Τουρκία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 19:45

Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία) 19:45

Τσέλσι (Αγγλία)-Πάφος (Κύπρος) 22:00

Αταλάντα (Ιταλία)-Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία) 22:00

Γιουβέντους (Ιταλία)-Μπενφίκα (Πορτογαλία) 22:00

Σλάβια Πράγας (Τσεχία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 22:00

Μαρσέιγ (Γαλλία)-Λίβερπουλ (Αγγλία) 22:00

Νιούκαστλ (Αγγλία)-Αϊντχόφεν (Ολλανδία) 22:00

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) 22:00

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Β.

Αρσεναλ 6 18

Μπάγερν 6 15

Παρί Σεν Ζερμέν 6 13

Μάντσεστερ Σίτι 6 13

Αταλάντα 6 13

Ίντερ 6 12

Ρεάλ Μαδρίτης 6 12

Ατλέτικο Μαδρίτης 6 12

—————————-

Λίβερπουλ 6 12

Ντόρτμουντ 6 11

Τότεναμ 6 11

Νιούκαστλ 6 10

Τσέλσι 6 10

Σπόρτινγκ Λισαβόνας 6 10

Μπαρτσελόνα 6 10

Μαρσέιγ 6 9

—————————-

Γιουβέντους 6 9

Γαλατασαράι 6 9

Μονακό 6 9

Λεβερκούζεν 6 9

Αϊντχόφεν 6 8

Καραμπάγκ 6 7

Μπριζ 7 7

Νάπολι 6 7

—————————-

Κοπεγχάγη 6 7

Μπενφίκα 6 6

Πάφος 6 6

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 6 6

Αθλέτικ Μπιλμπάο 6 5

Ολυμπιακός 6 5

Aϊντραχτ Φρανκφούρτης 6 4

Μπόντο Γκλιμτ 6 3

Σλάβια Πράγας 6 3

Αγιαξ 6 3

Βιγιαρεάλ 6 1

Καϊράτ 7 1