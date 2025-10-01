Μπορεί το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ στο Emirates να μονοπωλεί το ελληνικό ενδιαφέρον, ωστόσο το αποψινό «μενού» για την 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League περιλαμβάνει σούπερ αναμετρήσεις, με κορυφαία την «τιτανομαχία» ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά βασικός ξεκίνησε με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας ο Φώτης Ιωαννίδης στο εκτός έδρας παιχνίδι των «λιονταριών» με τη Νάπολι.

Live η εξέλιξη των αγώνων:

Άρσεναλ-Ολυμπιακός 1-0 (MEGA-COSMOTE SPORT 2 HD)

Γκολ: 13΄Μαρτινέλι (Άρσεναλ)

Μπαρτσελόνα-Παρί Σεν Ζερμέν 1-0 (COSMOTE SPORT 3 HD)

Γκολ: 19′ Φεράν Τόρες (Μπαρτσελόνα)

Λεβερκούζεν-Αϊντχόφεν 0-0 (COSMOTE SPORT 8 HD)

Γκολ:

Βιγιαρεάλ-Γιουβέντους 1-0 (COSMOTE SPORT 6 HD)

Γκολ: 18′ Μικαουτάτζε (Βιγιαρεάλ)

Νάπολι-Σπόρτινγκ Λισαβόνας 0-0 (COSMOTE SPORT 5 HD)

Γκολ:

Μονακό-Μάντσεστερ Σίτι 1-1 (COSMOTE SPORT 7 HD )

Γκολ: 16′ Χάαλαντ (Σίτι), 18′ Τέζε (Μονακό)

Ντόρτμουντ-Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-0 (COSMOTE SPORT 9 HD)

Γκολ: 28′ Σβένσον (Nτόρτμουντ)

Τα αποτελέσματα των αγώνων που άρχισαν στις 19:45:

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ-Νιούκαστλ 0-4

(17′ Βόλτεμαντε, 43′ πέν., 64′ πέν. Γκόρντον, 80′ Μπαρνς)

Καραμπάγκ-Κοπεγχάγη 2-0

(28′ Ζουμπίρ, 83′ Αντάι)