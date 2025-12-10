Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτήν την ώρα δύο παιχνίδια για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η Βιγιαρεάλ υποδέχεται την Κοπεγχάγη, ενώ η Καραμπάγκ διασταυρώνει τα ξίφη της με την Άγιαξ.

Βιγιαρεάλ-Κοπεγχάγη 0-1 (COSMOTE SPORT 2 HD)

Γκολ: 2′ Ελγιουνουσί (Κοπεγχάγη)

ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ: Ζούνιορ, Ναβάρο, Μαρίν, Βέιγκα, Πεντράθα, Μπουκάναν, Κομεσάνια, Γκέιγ, Μολέιρο, Πεπέ, Μικαουτάτζε

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ: Κοτάρσκι, Ζάγκε, Περέιρα, Σουζούκι, Λόπες, Κλεμ, Μάντσεν, Λάρσον, Ελιουνούσι, Ρόμπερτ, Ντάντασον

Καραμπάγκ-Άγιαξ 1-1 (COSMOTE SPORT 3 HD)

Γκολ: 10′ Ντουράν (Καραμπάγκ), 39′ Ντόλμπεργκ (Άγιαξ)



Οι αρχικές συνθέσεις:

ΚΑΡΑΜΠΑΓΚ: Κοτσάλσκι, Σίλβα, Μουσταφαζάντε, Μεντίνα, Ζαφαργκουλίγεφ, Μπίκαλο, Γιάνκοβιτς, Αντράντε, Ζουμπίρ, Αντάι, Ντουράν

ΑΓΙΑΞ: Γιάρος, Γκάει, Μπούμαν, Μπας, Ρόζα, Μόκιο, Ιτακούρα, Στερ, Γκλουκ, Ντόλμπεργκ, Μόρο