Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτήν την ώρα δύο παιχνίδια για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η Πάφος, η οποία την περασμένη αγωνιστική πέτυχε ιστορική νίκη (1-0) επί της Βιγιαρεάλ φιλοξενεί τη Μονακό, ενώ την ίδια ώρα η Κοπεγχάγη υποδέχεται την Καϊράτ Αλμάτι.

Στις 22:00 ακολουθούν επτά παιχνίδια, με το ελληνικό ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στο σπουδαίο ματς του Ολυμπιακού κόντρα στη Ρεάλ

Live η εξέλιξη των δύο αγώνων:

Πάφος-Μονακό 0-1 (COSMOTE SPORT 3 HD)

Γκολ: 5′ Μιναμίνο (Moνακό)

Κοπεγχάγη-Καϊράτ 0-0 (COSMOTE SPORT 2 HD)

Γκολ: