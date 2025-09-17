Με τέσσερις αναμετρήσεις, που παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον, συνεχίζεται η αγωνιστική δράση, στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League.

Μπάγερν και Τσελσι αναμετρώνται στο Μόναχο, η Λίβερπουλ υποδέχεται στο «Άνφιλντ» την Ατλέτικο Μαδρίτης, η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν κοντράρεται στην «Πόλη του Φωτός» με την Αταλάντα, ενώ η Ίντερ δοκιμάζεται στο Άμστερνταμ απέναντι στον Άγιαξ.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο Ολυμπιακός κόλλησε στο μηδέν (0-0) απέναντι στην Πάφο στο «Γ. Καραϊσκάκης», ενώ χωρίς νικητή (2-2) έληξε και το ματς ανάμεσα στη Σλάβια Πράγας και την Μπόντο Γκλιμτ.

Live η εξέλιξη των αγώνων που άρχισαν στις 22:00:

Άγιαξ – Ίντερ 0-0 (COSMOTE SPORT 7 HD)

Γκολ:

Μπάγερν – Τσέλσι 2-1 (COSMOTE SPORT 4 HD)

Γκολ: 20′ αυτ. Τσάλομπα (Μπάγερν), 27′ Κέιν (Μπάγερν), 29′ Πάλμερ (Τσέλσι)

Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης 2-0 (COSMOTE SPORT 3 HD)

Γκολ: 4′ Ρόμπερτσον (Λίβερπουλ), 6′ Σαλάχ (Λίβερπουλ)

Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα 1-0 (COSMOTE SPORT 5 HD)

Γκολ: 3′ Mαρκίνιος (Παρί)

Τα αποτελέσματα των αγώνων που άρχισαν στις 19:45:

Ολυμπιακός – Πάφος 0-0

Σλάβια Πράγας – Μπόντο Γκλιμτ 2-2