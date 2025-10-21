Επτά αναμετρήσεις για την 3η αγωνιστική του Champions League βρίσκονται σε εξέλιξη. Από το πρόγραμμα ξεχωρίζει το ματς Άρσεναλ-Ατλέτικο.

Οι αναμετρήσεις

Νιούκαστλ – Μπενφίκα 0-0

Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-0

Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Ίντερ 0-0

Κοπεγχάγη – Ντόρτμουντ 0-0

PSV Αϊντχόφεν – Νάπολι 0-0

Βιγιαρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι 0-0

Λεβερκούζεν – Παρί Σεν Ζερμέν 0-1 (7′ Πάτσο)

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Νιούκαστλ – Μπενφίκα

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Άρσεναλ – ΑτλέτικοΜαδρίτης

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Ίντερ

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Κοπεγχάγη – Ντόρτμουντ

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD PSV Αϊντχόφεν – Νάπολι

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Βιγιαρεάλ – ΜάντσεστερΣίτι

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Λεβερκούζεν – Παρί Σεν Ζερμέν

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Champions League