Επτά αναμετρήσεις για την 3η αγωνιστική του Champions League βρίσκονται σε εξέλιξη. Από το πρόγραμμα ξεχωρίζει το ματς Ρεάλ Μαδρίτης-Γιουβέντους.

Νωρίτερα, η Γαλατασαράι επικράτησε 3-1 της Μπόντο Γκλιμτ και η Μπιλμπάο με το ίδιο σκορ της Καραμπάγκ.

Τα παιχνίδια

Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μαρσέιγ 0-1 (14′ Παϊσάο)

Τσέλσι – Άγιαξ 4-1 (18′ Γκούιου, 27′ Καϊσέδο, 45′ πεν. Φερνάντες, 45’+6 Εστεβάο – 33′ πεν. Βέγκχορστ)

Μονακό – Τότεναμ 0-0

Μπάγερν Μονάχου – Κλαμπ Μπριζ 3-0 (5′ Καρλ, 14′ Κέιν, 34′ Ντίαζ)

Αταλάντα – Σλάβια Πράγας 0-0

Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Λίβερπουλ 1-3 (26′ Κρίστενσεν – 35′ Εκιτικέ, 39′ Φαν Ντάικ, 44′ Κονατέ)

Ρεάλ Μαδρίτης – Γιουβέντους 0-0

Οι μεταδόσεις

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μαρσέιγ

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Τσέλσι – Άγιαξ

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μονακό – Τότεναμ

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπάγερν Μονάχου – ΚλαμπΜπριζ

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Αταλάντα – ΣλάβιαΠράγας

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Λίβερπουλ

22:00 MEGA, COSMOTE SPORT 2 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Γιουβέντους

Α.Α.