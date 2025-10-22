Επτά αναμετρήσεις για την 3η αγωνιστική του Champions League βρίσκονται σε εξέλιξη. Από το πρόγραμμα ξεχωρίζει το ματς Ρεάλ Μαδρίτης-Γιουβέντους.
Νωρίτερα, η Γαλατασαράι επικράτησε 3-1 της Μπόντο Γκλιμτ και η Μπιλμπάο με το ίδιο σκορ της Καραμπάγκ.
Τα παιχνίδια
Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μαρσέιγ 0-1 (14′ Παϊσάο)
Τσέλσι – Άγιαξ 4-1 (18′ Γκούιου, 27′ Καϊσέδο, 45′ πεν. Φερνάντες, 45’+6 Εστεβάο – 33′ πεν. Βέγκχορστ)
Μονακό – Τότεναμ 0-0
Μπάγερν Μονάχου – Κλαμπ Μπριζ 3-0 (5′ Καρλ, 14′ Κέιν, 34′ Ντίαζ)
Αταλάντα – Σλάβια Πράγας 0-0
Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Λίβερπουλ 1-3 (26′ Κρίστενσεν – 35′ Εκιτικέ, 39′ Φαν Ντάικ, 44′ Κονατέ)
Ρεάλ Μαδρίτης – Γιουβέντους 0-0
Οι μεταδόσεις
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μαρσέιγ
22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Τσέλσι – Άγιαξ
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μονακό – Τότεναμ
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπάγερν Μονάχου – ΚλαμπΜπριζ
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Αταλάντα – ΣλάβιαΠράγας
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Λίβερπουλ
22:00 MEGA, COSMOTE SPORT 2 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Γιουβέντους
