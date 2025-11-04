Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτήν την ώρα δύο παιχνίδια, με τα οποία άνοιξε η αυλαία της 4ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League.

Πιο συγκεκριμένα, η Νάπολι υποδέχεται την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, ενώ η Άρσεναλ δοκιμάζεται στην έδρα της Σλάβια Πράγας.

Νάπολι-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 0-0 (Cosmote Sport 3)

Γκολ:

Κίτρινες:

Κόκκινες:

Οι αρχικές συνθέσεις:

Νάπολι: Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Ραχμάνι, Μπουοντζόρνο, Ντι Λορέντζο, Γκουτιέρεθ, Λομπότκα, Ανγκισά, ΜακΤόμινεϊ, Πολιτάνο, Ελμάς, Χόιλουντ.

Άιντραχτ Φρανκφούρτης: Τσέτερερ, Κοχ, Τεάτ, Κόλινς, Λάρσον, Σαϊμπί, Μπράουν, Κρίστενσεν, Μπαχόγια, Γκέτσε, Μπούργκαρντ.

Σλάβια Πράγας – Άρσεναλ 0-0 (Cosmote Sport 5)

Γκολ:

Κίτρινες:

Κόκκινες:

Οι αρχικές συνθέσεις:

Σλάβια Πράγας: Μάρκοβιτς, Βλτσεκ, Τσάλουπεκ, Ζίμα, Μόουζες, Ζαφείρης, Σάντιλεκ, Εμποντζί, Πρόβοντ, Τσορί, Σάνιανγκ.

Άρσεναλ: Ράγια, Γκάμπριελ, Σαλιμπά, Ινκαπιέ, Τίμπερ, Νόργκαρντ, Ράις, Νουανέρι, Τροσάρ, Σάκα, Μερίνο.