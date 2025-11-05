Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτήν την ώρα δύο παιχνίδια, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Πιο συγκεκριμένα, η Τσέλσι δοκιμάζεται εκτός έδρας απέναντι στην Καραμπάγκ, ενώ η Βιγιαρεάλ φιλοξενείται από την Πάφο στην Κύπρο.

Καραμπάγκ-Τσέλσι 2-1 (COSMOTE SPORT 3 HD)

Γκολ: 16′ Εστεβάο (Τσέλσι), 29′ Αντράντε (Καραμπάγκ), 39′ πεν. Γιάνκοβιτς (Καραμπάγκ)

Κίτρινες: Αντρέι Σάντος (Τσέλσι)

Κόκκινες:

Οι αρχικές συνθέσεις:

Καραμπάγκ: Κοσχάλσκι, Μεντίνα, Μουσταφάζαντα, Γιαφαργκουλίεβ, Σίλβα, Γιάνκοβιτς, Μπικάλιο, Ζομπιρ, Αντράντε, Κάντι, Ντουράν

Τσέλσι: Σάντσεζ, Χάτο, Σάντος, Τζέιμς, Κουκουρέγια, Λάβια, Σάντος, Εστεβάο, Πέδρο, Γκίτενς, Τιρίκε

Πάφος-Βιγιαρεάλ 0-0 (COSMOTE SPORT 2 HD)



Γκολ:

Κίτρινες:

Κόκκινες:

Οι αρχικές συνθέσεις:

Πάφος: Μιχαήλ, Μπρούνο, Λουκάσεν, Νταβίντ Λουίς, Σέμα, Σούνιτς, Γκολντάρ, Πέπε, Όρσιτς, Κίνα και Ντράγκομιρ

Βιγιαρεάλ: Ζούνιορ, Καρντόνα, Βέιγκα, Φόιθ, Μουρίνο, Μολέιρο, Γκέι, Παρέχο, Πέπε, Μικαουτάντζε, Πέρεζ

Το βραδινό μενού

22:00 Μπενφίκα – Λεβερκούζεν / COSMOTE SPORT 5 HD

22:00 Νιούκαστλ – Μπιλμπάο / COSMOTE SPORT 9 HD

22:00 Μαρσέιγ – Αταλάντα / COSMOTE SPORT 8 HD

22:00 Ίντερ – Καϊράτ / COSMOTE SPORT 7 HD

22:00 Άγιαξ – Γαλατασαράι / COSMOTE SPORT 6 HD

22:00 Κλαμπ Μπριζ – Μπαρτσελόνα / COSMOTE SPORT 3 HD και MEGA

22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Ντόρτμουντ / COSMOTE SPORT 2 HD