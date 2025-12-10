Με επτά παιχνίδια, που βρίσκονται αυτήν την ώρα σε εξέλιξη, πέφτει η αυλαία στην 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Φυσικά από το… μενού της βραδιάς ξεχωρίζει το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Μπερναμπέου».

Βασικός ξεκίνησε ο Τζόλης στο εντός έδρας ματς της Μπριζ απέναντι στην Άρσεναλ, με τον Παυλίδη αντίθετα να είναι στον παγκο στην αναμέτρηση της Μπενφίκα με τη Νάπολι.

Απέναντι στη Γιουβέντους στο Τορίνο δοκιμάζεται η Πάφος.

Live η εξέλιξη των αγώνων:

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι 0-0 (MEGA-COSMOTE SPORT 2 HD)

Ντόρτμουντ – Μπόντο Γκλιμτ 0-0 (COSMOTE SPORT 8 HD )

Λεβερκούζεν – Νιούκαστλ 0-0 (COSMOTE SPORT 7 HD)

Μπενφίκα – Νάπολι 0-0 (COSMOTE SPORT 3 HD)

Γιουβέντους – Πάφος 0-0 (COSMOTE SPORT 6 HD)

Μπριζ – Άρσεναλ 0-0 (COSMOTE SPORT 5 HD)

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Παρί Σεν Ζερμέν 0-0 (COSMOTE SPORT 4 HD)

Τα αποτελέσματα των αγώνων που άρχισαν στις 19:45:

Βιγιαρεάλ (Ισπανία)-Κοπεγχάγη (Δανία) 2-3

(47′ Κομεσάνα, 56′ Ολουβασέγι – 2′ Ελιουνούσι, 48′ Ασούρι, 90′ Κορνέλιους)

Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)-Άγιαξ (Ολλανδία) 2-4

(10′ Ντουράν, 47′ Ματέους Σίλβα – 39′ Ντόλμπεργκ, 78′,90′ Γκλουκ, 83′ Γκαεϊ)

Τα αποτελέσματα των αγώνων της Τρίτης:

Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)-Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ) 0-1

(73′ Μαρτίνς)



Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία) 3-1

(65′ Γκνάμπρι, 69′ Καρλ, 77′ Τα – 54′ αυτ. Κίμιχ)

Ίντερ (Ιταλία)-Λίβερπουλ (Αγγλία) 0-1

(88′ πέν. Σομποσλάι)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία) 2-1

(50′,53′ Κουντέ – 21′ Κνάουφ)

Αταλάντα (Ιταλία)-Τσέλσι (Αγγλία) 2-1

(55′ Σκαμάκα, 83′ Ντε Κετελάρε – 26′ Ζοάο Πέδρο)

Τότεναμ (Αγγλία)-Σλάβια Πράγας (Τσεχία) 3-0

(26′ αυτ. Ζίμα, 50′ πέν. Κούντους, 79′ πέν. Σίμονς)

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 2-3

(10′ Τιλ, 85′ Πέπι – 37′ Άλβαρες, 52′ Χάντσκο, 56′ Σόρλοτ)

Μονακό (Γαλλία)-Γαλατασαράι (Τουρκία) 1-0

(68′ Μπαλογκάν)

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο)-Μαρσέιγ (Γαλλία) 2-3

(5′,71′ Καλαϊλί – 15′ Παϊσάο, 41′,58′ Γκρίνγουντ)