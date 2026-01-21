Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτήν την ώρα επτά παιχνίδια, με τα οποία πέφτει η αυλαία στην 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Live η εξέλιξη των αγώνων:

Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα 1-1 (COSMOTE SPORT 5 HD)

Γκολ: 10′ Κίσεφ (Σλάβια), 34′ Φερμίν Λόπεθ (Μπαρτσελόνα)

Τσέλσι – Πάφος 0-0 (COSMOTE SPORT 9 HD)

Αταλάντα – Μπιλμπάο 1-0 (COSMOTE SPORT 8 HD)

Γκολ: 16′ Σκαμάκα (Αταλάντα)

Νιούκαστλ – PSV Αϊντχόφεν 2-0 (COSMOTE SPORT 7 HD)

Γκολ: 8′ Βισά (Νιούκαστλ), 30΄Γκόρντον (Νιούκαστλ)

Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ 0-0 (COSMOTE SPORT 6 HD)

Γιουβέντους – Μπενφίκα 0-0 (COSMOTE SPORT 3 HD)

Μαρσέιγ – Λίβερπουλ 0-0 (COSMOTE SPORT 2 HD)

Τα αποτελέσματα των αγώνων που διεξήχθησαν νωρίτερα (19:45):

Γαλατασαράι-Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1

Γκολ: 20′ αυτ. Γιορέντε – 4’ Χ. Σιμεόνε

Καραμπάγκ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 3-2

Γκολ: 4′,80′ Ντουράν, 90’+4 Μουσταφαζάντα – 10′ Ουζούν, 78′ πέν. Σαϊμπι

 

Τα αποτελέσματα της Τρίτης:

Καϊράτ – Μπριζ 1-4

Μπόντο Γκλιμτ – Μάντσεστερ Σίτι 3-1

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 2-0

Βιγιαρεάλ – Αγιαξ 1-2

Κοπεγχάγη – Νάπολι 1-1

Ίντερ – Άρσεναλ 1-3

Ρεάλ – Μονακό 6-1

Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Παρί Σεν Ζερμέν 2-1

Τότεναμ – Ντόρτμουντ 2-0

