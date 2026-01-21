Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτήν την ώρα επτά παιχνίδια, με τα οποία πέφτει η αυλαία στην 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Live η εξέλιξη των αγώνων:
Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα 1-1 (COSMOTE SPORT 5 HD)
Γκολ: 10′ Κίσεφ (Σλάβια), 34′ Φερμίν Λόπεθ (Μπαρτσελόνα)
Τσέλσι – Πάφος 0-0 (COSMOTE SPORT 9 HD)
Αταλάντα – Μπιλμπάο 1-0 (COSMOTE SPORT 8 HD)
Γκολ: 16′ Σκαμάκα (Αταλάντα)
Νιούκαστλ – PSV Αϊντχόφεν 2-0 (COSMOTE SPORT 7 HD)
Γκολ: 8′ Βισά (Νιούκαστλ), 30΄Γκόρντον (Νιούκαστλ)
Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ 0-0 (COSMOTE SPORT 6 HD)
Γιουβέντους – Μπενφίκα 0-0 (COSMOTE SPORT 3 HD)
Μαρσέιγ – Λίβερπουλ 0-0 (COSMOTE SPORT 2 HD)
Τα αποτελέσματα των αγώνων που διεξήχθησαν νωρίτερα (19:45):
Γαλατασαράι-Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1
Γκολ: 20′ αυτ. Γιορέντε – 4’ Χ. Σιμεόνε
Καραμπάγκ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 3-2
Γκολ: 4′,80′ Ντουράν, 90’+4 Μουσταφαζάντα – 10′ Ουζούν, 78′ πέν. Σαϊμπι
Τα αποτελέσματα της Τρίτης:
Καϊράτ – Μπριζ 1-4
Μπόντο Γκλιμτ – Μάντσεστερ Σίτι 3-1
Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 2-0
Βιγιαρεάλ – Αγιαξ 1-2
Κοπεγχάγη – Νάπολι 1-1
Ίντερ – Άρσεναλ 1-3
Ρεάλ – Μονακό 6-1
Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Παρί Σεν Ζερμέν 2-1
Τότεναμ – Ντόρτμουντ 2-0