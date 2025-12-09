Με επτά αγώνες, οι οποίοι βρίσκονται αυτήν την ώρα σε εξέλιξη, κλείνει το πρώτο πιάτο της 6ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League με το ντέρμπι ανάμεσα στην Ίντερ και τη Λίβερπουλ να ξεχωρίζει.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από την παγωμένη Αστάνα, επικρατώντας με 1-0 της Καϊράτ, κι έτσι, με την πρώτη νίκη του διοργάνωση, αναπτέρωσε τις ελπίδες του για την πρόκριση.

Στο άλλο ματς η Μπάγερν επιβλήθηκε με ανατροπή 3-1 της Σπόρτινγκ Λισαβόνας στο Μόναχο.

Live η εξέλιξη των αγώνων:

Μονακό – Γαλατασαράι 0-0 (COSMOTE SPORT 8 HD)

Γκολ:

Αταλάντα – Τσέλσι 1-1 (COSMOTE SPORT 5 HD)

Γκολ: 26′ Ζοάο Πέδρο (Τσέλσι), 55′ Σκαμάκα (Αταλάντα)

Μπαρτσελόνα – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 1-1 (COSMOTE SPORT 3 HD)

Γκολ: 21′ Κνάουφ (Άιντραχτ), 50′ Κουντέ (Μπαρτσελόνα)

Ίντερ – Λίβερπουλ 0-0 (COSMOTE SPORT 2 HD)

Γκολ:

Αϊντχόφεν – Ατλέτικο Μαδρίτης 1-3 (COSMOTE SPORT 6 HD)

Γκολ: 10′ Τιλ (Αϊντχόφεν), 37′ Άλβαρες (Ατλέτικο), 52′ Χάντσκο (Ατλέτικο), 56′ Σέρλοθ (Ατλέτικο)

Σεν Ζιλουάζ – Μαρσέιγ 1-3 (COSMOTE SPORT 9 HD)

Γκολ: 5′ Καλαϊλί (Σεν Ζιλουάζ), 15′ Παϊσάο (Μαρσέιγ), 41′ Γκρίνγουντ (Μαρσέιγ)

Τότεναμ – Σλάβια Πράγας 2-0 (COSMOTE SPORT 7 HD)

Γκολ: 26′ αυτ. Ζίμα (Τότεναμ), 50′ Κουντούς (Τότεναμ)

Τα αποτελέσματα των δύο αγώνων που διεξήχθησαν νωρίτερα:

Καϊράτ-Ολυμπιακος 0-1

Γκολ: 73′ Μαρτίνς

Μπάγερν-Σπόρτινγκ Λισαβόνας 3-1

Γκολ: 65′ Γκνάμπρι, 69′ Καρλ, 77′ Τα – 54′ αυτ. Κίμιχ