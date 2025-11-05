Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτήν την ώρα επτά αγώνες, με τους οποίους κλείνει η αυλαία της 4ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League.

Live η εξέλιξη των αγώνων:

Μπενφίκα – Λεβερκούζεν  0-0 (COSMOTE SPORT 5 HD)

Γκολ:

Νιούκαστλ – Μπιλμπάο 0-0 (COSMOTE SPORT 9 HD)

Γκολ:

Μαρσέιγ – Αταλάντα 0-0 (COSMOTE SPORT 8 HD)

Γκολ:

Ίντερ – Καϊράτ 0-0 (COSMOTE SPORT 7 HD)

Γκολ:

Άγιαξ – Γαλατασαράι 0-0 (COSMOTE SPORT 6 HD)

Γκολ:

Κλαμπ Μπριζ – Μπαρτσελόνα 1-1 (COSMOTE SPORT 3 HD-MEGA)

Γκολ:

Μάντσεστερ Σίτι – Ντόρτμουντ 0-0 (COSMOTE SPORT 2 HD)

Γκολ:

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #4η αγωνιστική #Champions League