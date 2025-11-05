Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτήν την ώρα επτά αγώνες, με τους οποίους κλείνει η αυλαία της 4ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League.
Live η εξέλιξη των αγώνων:
Μπενφίκα – Λεβερκούζεν 0-0 (COSMOTE SPORT 5 HD)
Γκολ:
Νιούκαστλ – Μπιλμπάο 0-0 (COSMOTE SPORT 9 HD)
Γκολ:
Μαρσέιγ – Αταλάντα 0-0 (COSMOTE SPORT 8 HD)
Γκολ:
Ίντερ – Καϊράτ 0-0 (COSMOTE SPORT 7 HD)
Γκολ:
Άγιαξ – Γαλατασαράι 0-0 (COSMOTE SPORT 6 HD)
Γκολ:
Κλαμπ Μπριζ – Μπαρτσελόνα 1-1 (COSMOTE SPORT 3 HD-MEGA)
Γκολ:
Μάντσεστερ Σίτι – Ντόρτμουντ 0-0 (COSMOTE SPORT 2 HD)
Γκολ: