Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτήν την ώρα επτά αγώνες, με τους οποίους συνεχίζεται η αγωνιστική δράση στην 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League, από τους οποίους ξεχωρίζει φυσικά το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στην Τσέλσι και την Μπαρτσελόνα.
Live η εξέλιξη των παιχνιδιών:
Νάπολι – Καραμπάγκ 0-0 (COSMOTE SPORT 5 HD)
Γκολ:
Σλάβια Πράγας – Μπιλμπάο 0-0 (COSMOTE SPORT 9 HD)
Γκολ:
Μαρσέιγ – Νιούκαστλ 0-1 (COSMOTE SPORT 8 HD)
Γκολ: 6 Μπαρνς (Νιούκαστλ)
Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ 0-0 (COSMOTE SPORT 7 HD)
Γκολ:
Μπόντο Γκλιμτ – Γιουβέντους 1-0 (COSMOTE SPORT 6 HD)
Γκολ: 27′ Μπλόμπεργκ (Μπόντο Γκλιμτ)
Μάντσεστερ Σίτι – Λεβερκούζεν 0-1 (COSMOTE SPORT 3 HD)
Γκολ: 23′ Γκριμάλντο (Λεβερκούζεν)
Τσέλσι – Μπαρτσελόνα 1-0 (COSMOTE SPORT 2 HD)
Γκολ:
Tα αποτελέσματα των αγώνων που άρχισαν στις 19:45:
Γαλατασαράι – Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ 0-1
Γκολ: 57′ Πρόμις
Άγιαξ – Μπενφίκα 0-2
Γκολ: 6′ Νταλ, 90′ Μπαρέιρο