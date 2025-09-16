Με τέσσερα παιχνίδια ολοκληρώνεται το «πρώτο πιάτο» της πρεμιέρας του Champions League.

Μετά τα ματς Μπιλμπάο-Άρσεναλ (0-2) και Αϊντχόφεν-Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ (1-3), με τα οποία άνοιξε η αυλαία στην εφετινή League Phase, αυτήν την ώρα διεξάγονται ακόμη τέσσερα παιχνίδια, για την πρώτη αγωνιστική της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Πιο συγκεκριμένα, στο Τορίνο, η Γιουβέντους φιλοξενεί την Ντόρτμουντ, ενώ στο «Ντα Λουζ» η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη κοντράρεται με την Καραμπάγκ.

Στη Μαδρίτη η Ρεάλ με τον Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο της υποδέχεται τη Μαρσέιγ, ενώ το πιο αμφίρροπο ματς της βραδιάς διεξάγεται στο Λονδίνο, εκεί όπου η Τότεναμ αντιμετωπίζει τη Βιγιαρεάλ.

Live η εξέλιξη των τεσσάρων αγώνων που διεξάγονται αυτήν την ώρα:

Ρεάλ Μαδρίτης – Μαρσέιγ 0-0 (COSMOTE SPORT 2 HD)

Γκολ:

Γιουβέντους – Ντόρτμουντ 0-0 (COSMOTE SPORT 3 HD)

Γκολ:

Τότεναμ – Βιγιαρεάλ 1-0 (COSMOTE SPORT 4 HD)

Γκολ: 4′ αυτ. Λουίζ Τζούνιορ (Τότεναμ)

Μπενφίκα – Καραμπάγκ 1-0 (COSMOTE SPORT 5 HD)

Γκολ: 6′ Μπαρενετσέα (Mπενφίκα)

Τα αποτελέσματα των δύο αγώνων που άρχισαν στις 19:45:

Μπιλμπάο – Άρσεναλ 0-2

PSV Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ 1-3