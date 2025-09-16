Με τέσσερα παιχνίδια ολοκληρώνεται το «πρώτο πιάτο» της πρεμιέρας του Champions League.
Μετά τα ματς Μπιλμπάο-Άρσεναλ (0-2) και Αϊντχόφεν-Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ (1-3), με τα οποία άνοιξε η αυλαία στην εφετινή League Phase, αυτήν την ώρα διεξάγονται ακόμη τέσσερα παιχνίδια, για την πρώτη αγωνιστική της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
Πιο συγκεκριμένα, στο Τορίνο, η Γιουβέντους φιλοξενεί την Ντόρτμουντ, ενώ στο «Ντα Λουζ» η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη κοντράρεται με την Καραμπάγκ.
Στη Μαδρίτη η Ρεάλ με τον Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο της υποδέχεται τη Μαρσέιγ, ενώ το πιο αμφίρροπο ματς της βραδιάς διεξάγεται στο Λονδίνο, εκεί όπου η Τότεναμ αντιμετωπίζει τη Βιγιαρεάλ.
Live η εξέλιξη των τεσσάρων αγώνων που διεξάγονται αυτήν την ώρα:
Ρεάλ Μαδρίτης – Μαρσέιγ 0-0 (COSMOTE SPORT 2 HD)
Γκολ:
Γιουβέντους – Ντόρτμουντ 0-0 (COSMOTE SPORT 3 HD)
Γκολ:
Τότεναμ – Βιγιαρεάλ 1-0 (COSMOTE SPORT 4 HD)
Γκολ: 4′ αυτ. Λουίζ Τζούνιορ (Τότεναμ)
Μπενφίκα – Καραμπάγκ 1-0 (COSMOTE SPORT 5 HD)
Γκολ: 6′ Μπαρενετσέα (Mπενφίκα)
Τα αποτελέσματα των δύο αγώνων που άρχισαν στις 19:45:
Μπιλμπάο – Άρσεναλ 0-2
PSV Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ 1-3