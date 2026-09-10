Η δράση στα «αστέρια» συνεχίζεται με έξι ευρωπαϊκές αναμετρήσεις να απαρτίζουν το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας. Στο «Philips Stadion», η ΑΪντχόφεν υποδέχεται τη Σαχτάρ σε ένα ζευγάρι που έχει ήδη γράψει μία πολύ ξεχωριστή ιστορία στο Champions League. Οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί μόλις μία φορά, στη League Phase της σεζόν 2024/25. Και εκείνο το παιχνίδι έμεινε αξέχαστο.

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