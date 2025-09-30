Επτά παιχνίδια διεξάγονται αυτήν την ώρα για την 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο επιστρέφει στο «Σταμφορντ Μπριτζ» ως προπονητής της Μπενφίκα για να αντιμετωπίσει την… παλιά του αγαπημένη Τσέλσι, με τη Λίβερπουλ να φιλοξενείται από τη Γαλατασαράι στην Κωνσταντινούπολη και την Μπάγερν Μονάχου να δοκιμάζεται στην Κύπρο απέναντι στην Πάφο.

Από εκεί και πέρα η Τότεναμ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπόντο Γκλιμτ, με την Ατλέτικο να υποδέχεται την Άιντραχτ Φρανκφούρτης και την Ίντερ τη Σλάβια Πράγας.

Τέλος η Μαρσέιγ αναμετράται στο «Βελοντρόμ» με τον Άγιαξ.

Live η εξέλιξη των αγώνων:

Ατλέτικο – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 1-0(COSMOTE SPORT 5 HD)

Γκολ: 4′ Ρασπαντόρι (Ατλέτικο)

Μπόντο Γκλιμτ – Τότεναμ / COSMOTE SPORT 9 HD)

Γκολ:

Μαρσέιγ – Άγιαξ 1-0 (COSMOTE SPORT 8 HD)

Γκολ: 6′ Παϊσάο (Μαρσέιγ)

Ίντερ – Σλάβια Πράγας 0-0 (COSMOTE SPORT 7 HD)

Γκολ:

Πάφος – Μπάγερν Μονάχου 0-0 (COSMOTE SPORT 6 HD)

Γκολ:

Γαλατασαράι – Λίβερπουλ 0-0 (COSMOTE SPORT 3 HD)

Γκολ:

Τσέλσι – Μπενφίκα 0-0 (COSMOTE SPORT 2 HD)

Γκολ:

Τα αποτελέσματα των αγώνων που άρχισαν στις 19:45:

Αταλάντα – Κλαμπ Μπριζ 2-1

Γκολ 74′ πεν. Σάμαρτζιτς, 87′ Πάσαλιτς – : 38′ Τζόλης

Καϊράτ – Ρεάλ Μαδρίτης 0-5

Γκολ: 25′ πεν., 52′, 73′ Εμπαπέ, 83′ Καμαβινγκά, 90+3′ Μπραχίμ Ντίαθ