Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτήν την ώρα οι αγώνες για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τον Ολυμπιακό να αναζητεί την πρώτη του νίκη στην εφετινή διοργάνωση απέναντι στην Άιντχόφεν στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Το αποψινό μενού περιλαμβάνει δύο σούπερ ντέρμπι, αυτό ανάμεσα στη Λίβερπουλ και τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Άνφιλντ» και αυτό μεταξύ της πρωταθλήτριας Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν με την Μπάγερν Μονάχου στο «Παρκ Ντε Πρενς».

Live η εξέλιξη των αγώνων:

Παρί Σεν Ζερμέν -Μπάγερν Μονάχου 0-2 (Cosmote Sport 5)

Γκολ: 4′, 32′ Λουίς Ντίας (Μπάγερν)

Λίβερπουλ Ρεάλ Μαδρίτης 0-0 (Cosmote Sport 3)

Γκολ:

Ατλέτικο Μαδρίτης-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 1-0 (Cosmote Sport 8)

Γκολ: 39′ Άλβαρες (Ατλέτικο)

Γιουβέντους-Σπόρτινγκ Λισαβόνας 1-1 (Cosmote Sport 6)

Γκολ: 12′ Αραούχο (Σπόρτινγκ), 34′ Βλάχοβιτς (Γιουβέντους)

Τότεναμ-Κοπεγχάγη 2-0 (Cosmote Sport 7)

Γκολ: 19′ Τζόνσον (Τότεναμ), 51′ Οντομπέρ (Τότεναμ)

Ολυμπιακός-Αϊντχόφεν 1-0 (Cosmote Sport 2)

Γκολ: 17΄Μαρτινς (Ολυμπιακός)

Μπόντο Γκλιμτ-Μονακό 0-1 (Cosmote Sport 9)

Γκολ: 43′ Μπάλογκαν (Μονακό)

Τα αποτελέσματα των αγώνων που άρχισαν στις 19:45:

Νάπολι-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 0-0

Γκολ: –

Σλάβια Πράγας-Άρσεναλ 0-3

Γκολ: 32′ Σάκα, 46′, 68′ Μερίνο