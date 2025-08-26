Με απόλυτο ήρωα το νεαρό τερματοφύλακα Τεμιρλάν Αναρμπέκοφ, η Καϊράτ Αλμάτι προκρίθηκε στη League Phase του Champions League, επικρατώντας 3-2 στα πέναλτι της Σέλτικ. Στη ρεβάνς που έγινε στο Καζακστάν, ο 21χρονος γκολκίπερ κράτησε το «μηδέν» για 120 λεπτά (0-0) και συνολικά 210΄ αν προσθέσουμε και το πρώτο ματς της Γλασκώβης. Μετά απ΄όλα αυτά, απέκρουσε και τρία πέναλτι παικτών της Σέλτικ και σίγουρα αξίζει ένα… έξτρα πριμ πρόκρισης!

Το πρόγραμμα των ρεβάνς στα πλέι οφ του Champions League:

Τρίτη, 26/8

Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)-Σέλτικ (Σκωτία) 0-0 (0-0) * Προκρίθηκε η Καϊράτ με 3-2 στα πέναλτι

Πάφος (Κύπρος)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 22:00 (2-1)

Στουρμ Γκρατς (Αυστρία)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 22:00 (0-5)

Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)-Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) 27/8 (3-1)

Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 27/8 (0-0)

Μπριζ (Βέλγιο)-Ρέιντζερς (Σκωτία) 27/8 (3-1)

Κοπεγχάγη (Δανία)-Βασιλεία (Ελβετία) 27/8 (1-1)