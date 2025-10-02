Ο Κιλιάν Εμπαπέ, αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της 2ης αγωνιστικής στη League phase του Champions League, σε σχετική ψηφοφορία της UEFA.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης σημείωσε χατ-τρικ στην νίκη (5-0) των Μαδριλένων επί της Καϊράτ στο Αλμάτι και επικράτησε των Ράσμους Χόιλουντ (Νάπολι), Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι) και Γενς Πέτερ Χάουγκε (Μπόντο/Γκλιμτ).

MVP της 1ης αγωνιστικής στη League phase του Champions League είχε αναδειχθεί ο Άγγλος διεθνής επιθετικός της Μπαρτσελόνα, Μάρκους Ράσφορντ.