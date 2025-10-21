Τον δεύτερο βαθμό στη League Phase του Champions League πήρε η Πάφος και αυτός εκτός έδρας και αυτός χωρίς να δεχθεί γκολ (0-0), με την Καϊράτ Αλμάτι, μετά τη «λευκή» ισοπαλία στο «Γ. Καραϊσκάκης» με τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα της διοργάνωσης.

Η αποβολή του Κορέια μόλις στο 4ο λεπτό άλλαξε εντελώς τα πλάνα ων δύο προπονητών και ιδιαίτερα του Χουάν Καρσέδο. Ο τεχνικός της Πάφου είδε πολύ νωρίς την ομάδα του να μένει με 10 παίκτες και να αναγκάζεται να ρίξει όλο το βάρος στη θωράκιση της αμυντικής της γραμμής.

Η κυπριακή ομάδα κατάφερε να κρατήσει το μηδέν στην άμυνά της και προσπάθησε με αντεπιθέσεις να βρει μια ευκαιρία για να σκοράρει και τα κατάφερε στο 72′ με τον Αναρμπέκοφ. Το γκολ, όμως, δεν μέτρησε, καθώς η φάση ελέγχθηκε στο VAR και διαπιστώθηκε ότι υπήρξε οφσάιντ.