Η 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League ολοκληρώνεται απόψε με εννέα παιχνίδια, έπειτα από μια βραδιά γεμάτη γκολ, στην οποία Παρί Σεν Ζερμέν και Λίβερπουλ πήραν τη νίκη και μοιράζονται την κορυφή με 9 βαθμούς. Και οι 18 ομάδες που αγωνίζονται σήμερα έχουν έναν αγώνα λιγότερο από τις υπόλοιπες, οπότε η βαθμολογία θα αλλάξει άρδην μέχρι τα μεσάνυχτα.

Στις 19:45 η Λιλ υποδέχεται τη Γαλατάσαραϊ, με τις δύο ομάδες να αναζητούν ακόμη το πρώτο τους βαθμό στη διοργάνωση, ενώ η Κόμο αντιμετωπίζει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τις δύο ομάδες να έχουν από 3 βαθμούς.

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