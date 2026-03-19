Η φάση των «16» του Champions League ολοκληρώθηκε και το σκηνικό που διαμορφώνεται στα προημιτελικά υπόσχεται συγκινήσεις υψηλής έντασης, με τα ζευγάρια να συνθέτουν ένα από τα πιο ανταγωνιστικά «παζλ» των τελευταίων ετών.

Ξεχωρίζει η μονομαχία ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπάγερν Μονάχου, δύο ευρωπαϊκούς κολοσσούς που δείχνουν ικανοί να φτάσουν μέχρι τέλους. Οι Μαδριλένοι απέκλεισαν τη Μάντσεστερ Σίτι, ενώ οι Βαυαροί εντυπωσίασαν με την επιβλητική τους πρόκριση απέναντι στην Αταλάντα.

