Ο Τάσος Δουβίκας ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην εμφατική εκτός έδρας νίκη της Κόμο επί της Λανς με 9-1. Ο διεθνής φορ πέτυχε τρία γκολ για την ιταλική ομάδα, στην αναμέτρηση για την 4η αγωνιστική του Champions League και συνεχίζει τις εξαιρετικές εμφανίσεις του.

Πλέον είναι επικεφαλής στον πίνακα με τους πιο παραγωγικούς επιθετικούς στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, καθώς έχει σημειώσει έξι γκολ, ενώ με τέσσερα τέρματα, ακολουθούν ο Έρλινγκ Χάαλαντ της Μάντσεστερ Σίτι και ο Τρεσόλντι της Μπριζ.

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