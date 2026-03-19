Μετά την ολοκλήρωση της «φάσης των 16» στο Champions League και παρά το γεγονός ότι έλειψε από τα γήπεδα για σχεδόν έναν μήνα λόγω τραυματισμού, ο Κιλιάν Εμπαπέ προηγείται στον πίνακα των σκόρερ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της υφηλίου.

Ο Γάλλος επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης έχει σκοράρει 13 φορές, από δέκα τέρματα έχουν ο Κέιν της Μπάγερν Μονάχου και ο Γκόρντον της Νιούκαστλ.

Ο πίνακας των σκόρερ

13 γκολ: Εμπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης)

10 γκολ: Γκόρντον (Νιούκαστλ), Κέιν (Μπάγερν Μονάχου)

8 γκολ: Άλβαρες (Ατλέτικο Μαδρίτης), Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι)

7 γκολ: Κβαρατσχέλια (Παρί ΣΖ), Οσιμέν (Γαλατασαράϊ)

6 γκολ: Αντράντε (Καραμπάγκ), Μπαρνς (Νιούκαστλ), Χάουγκε (Μπόντο Γκλιμτ), Ισάκ (Λεχ Πόζναν), Λόπες (Μπαρτσελόνα), Μαρτινέλι (Άρσεναλ), Βάργκα (Φερεντσβάρος/ΑΕΚ), Βιτίνια (Παρί ΣΖ), Βάαρστ Χόγκ (Μποντο/Γκλιμτ).

5 γκολ: Μπαλογκάν (Μονακό), Ντουράν (Καραμπάγκ), Γκουρουθέτα (Αθλέτικ Μπιλμπάο), Λουίς Σουάρες (Σπόρτινγκ Λισσαβόνας), Ράσφορντ (Μπαρτσελόνα), Σόρλοθ (Ατλέτικο Μαδρίτης), Σόμποζλαϊ (Λίβερπουλ), Βινίσιους Τζούνιορ (Ρεάλ Μαδρίτης), Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα).