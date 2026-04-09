Μια φάση έκρινε το ματς… Η Ατλέτικο Μαδρίτης «άλωσε» τη Βαρκελώνη επικρατώντας 2-0 της Μπαρτσελόνα στον πρώτο προημιτελικό του Champions League, σε αγώνα που κρίθηκε σε μία φάση. Στο 43΄ ο Κουμπαρσί ανέτρεψε έξω από την περιοχή τον Σιμεόνε, αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη και από το φάουλ που προέκυψε έγινε το 0-1 με εκπληκτική εκτέλεση του Άλβαρες.

Οι «ροχιμπλάνκος» βρήκαν και δεύτερο γκολ στο β΄ ημίχρονο με τον Σόρλοτ και έτσι είναι πλέον το πολύ μεγάλο φαβορί για πρόκριση, ενόψει της ρεβάνς της επόμενης Τρίτης (14/4).

Με το ίδιο σκορ η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε της Λίβερπουλ στο Παρίσι. Συνεχίζει ακάθεκτη η κάτοχος του τίτλου, με σκόρερ τους Ντουέ και Κβαρατσκέλια.



Tα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων της προημιτελικής φάσης του Champions League:

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 1-2 (74′ Μπαπέ – 41′ Ντίας, 46′ Κέιν)

Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία)-Άρσεναλ (Αγγλία) 0-1 (90’+1 Χάβερτς)

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Λίβερπουλ (Αγγλία) 2-0 (11΄ Ντουέ, 65΄ Κβαρατσκέλια)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)- Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 0-2 (45΄ Άλβαρες, 70΄ Σόρλοτ)

-Οι ρεβάνς θα διεξαχθούν στις 14 και 15 Απριλίου