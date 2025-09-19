Ο Μάρκους Ράσφορντ αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης (MVP) της 1ης αγωνιστικής στη League phase του Champions League, αλλά είναι εκείνος που σημείωσε το καλύτερο γκολ (σ.σ: το δεύτερο της Μπαρτσελόνα στον αγώνα με την Νιούκαστλ) της εβδομάδας, όπως έκανε γνωστό η UEFA.

Ο Άγγλος φορ των Καταλανών σημείωσε και τα δύο τέρματα απέναντι στους «ανθρακωρύχους», βάζοντας έτσι φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στο «διπλό» της ομάδας του Φλικ.

Η κορυφαία 11αδα της 1ης αγωνιστικής: Τζερόνιμο Ρούλι (Μαρσέιγ), Μάρκος Γιορέντε (Ατλέτικο Μαδρίτης), Ντέρικ Λούκασεν (Πάφος), Βίρτζιλ φαν Ντάικ (Λίβερπουλ), Γιουσούφα Μντόντζι (Σλάβια Πράγας), Πέδρο Μπικάιλο (Καραμπάγκ), Χανς Βανάκεν (Κλαμπ Μπριζ), Φραντσίσκο Τρινκάο (Σπόρτινγκ Λισαβόνας), Μάρκους Ράσφορντ, (Μπαρτσελόνα), Χάρι Κέιν (Μπάγερν), Μάρκους Τουράμ (Ίντερ).